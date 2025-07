El tiempo en Asturias para este viernes, 1 de agosto

E. C.

Iván Rodríguez Gijón Jueves, 31 de julio 2025, 22:11 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para el viernes: esperamos iniciar la jornada con poca nubosidad salvo algunos intervalos de nubes bajas en la costa. A lo largo del día observaremos como claramente irán aumentando las nubes desde el norte, extendiéndose hacia el interior hasta acabar cubriendo todo el cielo asturiano. A partir de la tarde, no se descarta que se puedan escapar algunas lloviznas poco importantes que, aunque serán más frecuentes en la costa, podrían también acabar afectando a puntos de interior. Los vientos serán flojos predominando de norte-nordeste con alguna que otra racha moderada. Las temperaturas máximas no variarán respecto al jueves y las mínimas descenderán ligeramente en la mitad norte. El sábado amaneceremos con nubes bajas pero, a partir del mediodía, se abrirán grandes claros pudiendo quedar la tarde despejada. Así todo, no se descarta que vuelva a aparecer nubosidad al final. El domingo se prevé buen tiempo con un claro protagonismo del sol y un ascenso de las temperaturas. A más largo plazo, es muy probable que los termómetros tiendan al alza con días muy calurosos en el ecuador de la semana.

Temas

El tiempo en Asturias