El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Mapa del tiempo en Asturias. E. C.
Previsión meteorológica

El tiempo en Asturias para este viernes, 10 de octubre

No se descarta alguna llovizna débil durante la mañana en el litoral oriental que remitirá rápidamente

Iván Rodríguez

Iván Rodríguez

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 22:00

Comenta

La previsión del tiempo en Asturias para este viernes: amaneceremos con nubes en la costa y también en muchos otros puntos de la mitad norte. En cambio, cuanto más nos desplacemos hacia el sur y hacia el oeste es más probable que comencemos el día ya con cielos más limpios de nubosidad. Así todo, a lo largo del viernes se prevé que las nubes sean cada vez menos compactas puesto que habrá una tendencia a abrirse claros con el avance de la jornada. No se descarta alguna llovizna débil durante la mañana en el litoral oriental que remitirá rápidamente. Los vientos soplarán de nordeste-este flojos con rachas moderadas en la costa y que, incluso, no se descarta que se pueda dar alguna racha localmente fuerte por la tarde en la costa más occidental del Principado. Las temperaturas máximas subirán únicamente un poco en la cordillera y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas, en cambio, bajarán de forma generalizada hasta 4 o 5 ºC pudiendo ser descender hasta 6 ºC en el interior oriental. El sábado, al igual que el domingo, disfrutaremos de dos días soleados y con temperaturas al alza, especialmente en el caso del domingo cuando se podrían superar los 25 ºC en la región.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  4. 4 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  5. 5 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  6. 6

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  7. 7 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  8. 8 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  9. 9

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  10. 10 Luis Carrión volverá a tomar mañana las riendas del Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El tiempo en Asturias para este viernes, 10 de octubre

El tiempo en Asturias para este viernes, 10 de octubre