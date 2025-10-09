El tiempo en Asturias para este viernes, 10 de octubre

Iván Rodríguez Gijón Jueves, 9 de octubre 2025, 22:00 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este viernes: amaneceremos con nubes en la costa y también en muchos otros puntos de la mitad norte. En cambio, cuanto más nos desplacemos hacia el sur y hacia el oeste es más probable que comencemos el día ya con cielos más limpios de nubosidad. Así todo, a lo largo del viernes se prevé que las nubes sean cada vez menos compactas puesto que habrá una tendencia a abrirse claros con el avance de la jornada. No se descarta alguna llovizna débil durante la mañana en el litoral oriental que remitirá rápidamente. Los vientos soplarán de nordeste-este flojos con rachas moderadas en la costa y que, incluso, no se descarta que se pueda dar alguna racha localmente fuerte por la tarde en la costa más occidental del Principado. Las temperaturas máximas subirán únicamente un poco en la cordillera y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas, en cambio, bajarán de forma generalizada hasta 4 o 5 ºC pudiendo ser descender hasta 6 ºC en el interior oriental. El sábado, al igual que el domingo, disfrutaremos de dos días soleados y con temperaturas al alza, especialmente en el caso del domingo cuando se podrían superar los 25 ºC en la región.

