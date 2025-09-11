El tiempo en Asturias para este viernes, 12 de septiembre

Iván Rodríguez Gijón Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:08 Comenta Compartir

La previsión del tiempo en Asturias para este viernes: esperamos comenzar el día con cielos nubosos pero con tendencia a abrirse claros durante las horas centrales del día. Pero, a lo largo de la tarde, la nubosidad irá claramente en aumento hasta quedar los cielos cubiertos, aunque podrían librarse de estas nubes el tercio más occidental. La probabilidad de precipitaciones será baja durante el día pero cuanto más nos desplacemos hacia el oriente la posibilidad de lloviznas será algo más alta. Los vientos predominarán de componente oeste flojos, pudiendo fijarse de noroeste con el transcurso del día. Las temperaturas máximas se mantendrán en el sector occidental, bajarán ligeramente en el central y de forma algo más significativa en el oriente. Las mínimas, por su parte, bajarán únicamente en el oeste asturiano mientras que se mantendrán en el resto.

Para el sábado y el domingo se prevé unas condiciones meteorológicas marcadas por el sol y, además, en el caso concreto del domingo, por el ascenso de las temperaturas puesto que se superarán los 25 ºC en muchas poblaciones asturianas, y no se descarta que puedan acercarse a los 30 ºC en las zonas más cálidas del interior.