El tiempo en Asturias para este viernes, 5 de septiembre

Iván Rodríguez Gijón Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:19

La previsión del tiempo en Asturias para este viernes: esperamos una jornada estable en toda la región. Amaneceremos con algunos intervalos de nubes que rápidamente desaparecerán. A partir del mediodía estaremos hablando completamente de cielos despejados en todo el Principado y así se mantendrá toda la tarde. Los vientos serán flojos durante las primeras horas de la mañana pero, conforme transcurra la misma, soplarán de componente este con rachas moderadas e incluso relativamente algo más fuertes en la costa. Las temperaturas subirán respecto a este jueves.

El sábado será posiblemente el día más cálido de la semana. Los cielos seguirán poco nubosos con, a lo sumo, algunos intervalos de nubes altas insignificantes, siendo nula la probabilidad de precipitaciones. Los vientos se esperan de componente sur con rachas moderadas, sin descartarse fuertes en altas zonas de montaña, aunque en la costa y prelitoral los vientos serán flojos pudiendo entrar de componente norte. Por lo tanto, gracias a esos vientos de sur, las temperaturas volverán a subir mañana superándose los 25 ºC fácilmente en muchas poblaciones del interior y sin descartarse la posibilidad de alcanzar los 30 ºC en el suroccidente.

