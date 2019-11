Toña Is: «El fútbol femenino ha venido para quedarse» Toña Is. / Dani Mora Toña Is, campeona del mundo Sub 17 La campeona del mundo Sub 17 recibe el premio Futuro en Femenino destacando «la evolución que ha tenido» su deporte IVÁN ÁLVAREZ Viernes, 29 noviembre 2019, 14:56

Encargada de mimar el porvenir del fútbol femenino español, Toña Is ha recibido este mediodía el premio Futuro en Femenino convencida del largo recorrido que tiene ante sí su deporte. «Todo el mundo quiere involucrarse. Si se nos da visibilidad, va a ser mucho más fácil», ha asegurado la seleccionadora campeona del mundo Sub 17 antes de recoger el galardón organizado por EL COMERCIO de manos de Marta Cernuda, consejera de Caja Rural de Asturias.

«El fútbol femenino ha venido para quedarse», ha proclamado la entrenadora asturiana, que ha echado la vista atrás para recordar «la evolución que ha tenido» el fútbol femenino en España. Esa meteórica progresión que trata de inculcar a las jóvenes que dirige en las categorías inferiores de la selección en un continuo reinicio exitoso. «Intento que vean el fútbol no siempre ha sido así», ha señalado la ovetense, que ha podido recordar con Eli, compañera en sus inicios como jugadora, todas las barreras derribadas antaño.

«Sabe de sobra las dificultades que hemos pasado», ha asegurado la ovetense, que ha tenido un afectuoso recuerdo para su marido, el acicate que reafirmó su idea de aceptar la oferta de la Federación Española e iniciar su prolífica trayectoria internacional. «He recibido el apoyo de mi familia siempre», ha confesado la seleccionadora, que ha recordado la variedad de roles que se ve obligada a desempeñar con sus jóvenes futbolista durante una gran competición.

«Tienes que hacer de entrenadora, de madre, de psicóloga... las sacas de su entorno durante un mes», ha expuesto Toña Is, que se ha definido como «una persona muy competitiva». «No tengo una ambición desmedida, pero soy ambiciosa», ha precisado la entrenadora asturiana, que consigue inculcar esa competitividad a sus jugadoras. «Cuando salen al campo parece que son '11 yos'. Me identifico con ellas, veo que las he llegado», ha indicado con orgullo la primera mujer en dirigir a una Selección Española, que ha animado a quienes lo desconozcan a ver un partido para engancharse a su deporte. «El fútbol femenino es mucho más fútbol, un fútbol más limpio», ha concluido.