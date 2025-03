Transportes se ahorra 132 millones al retrasar el contrato de 18 nuevos trenes para Asturias

Dos años hace que la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, firmó con los presidentes de Asturias y Cantabria los 'Acuerdos de la Castellana ... ', una lista de compensaciones por el 'fiasco ferroviario'. Con ese nombre se conoce el escándalo destapado por EL COMERCIO sobre cómo un contrato para diseñar y fabricar 31 trenes de ancho métrico (el asociado a Feve) quedó bloqueado durante años por una discusión técnica y jurídica sobre el tamaño de los mismos.

Parte de las promesas están materializándose. Hay un comisionado que coordina los planes de cercanías, un calendario de inversiones, una auditoría interna de los errores cometidos, se mantiene la gratuidad de las cercanías y se han integrado las tarifas de la red de ancho métrico y convencional. El ministerio desbloqueó hace un año la fabricación de los 31 trenes encargados, en los que trabaja CAF con un plazo de entrega de las primeras unidades situado en el primer semestre de 2026, y autorizó la ampliación de ese pedido en siete unidades. De esa remesa el Plan de Cercanías de Cantabria promete 22 y el de Asturias 17, suma que no cuadra y evidencia que hay un tren cuyo destino está por aclarar.

Existe un compromiso sobre el que no se avanza. El 'Acuerdo de la Castellana' prometía «articular nuevos contratos complementarios que garanticen la renovación total de la flota» de ancho métrico. El Plan de Cercanías precisa que para ello se debe sacar a concurso un nuevo contrato para encargar 18 trenes, todos para Asturias. El presupuesto estimado es de 132 millones.

En julio en una entrevista con EL COMERCIO el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, fue preguntado: «Efectivamente está como opción, como posibilidad, y lo estamos analizando porque tendrá mucho que ver con la demanda. Renfe lo estudia y en función de cómo evoluciona puede ser ese número o algo menor».

Los trenes de ancho métrico cerraron 2024 moviendo 1,6 millones de viajeros en cercanías, un 1,6% más que el curso anterior. El jueves Santano fue preguntado de nuevo y dijo, del contrato sin licitar: «Tenemos pendiente tomar una decisión».

El encargo se demora, ahorrando la inversión al ministerio a costa de aplazar la renovación total de una flota, la asturiana de ancho métrico, donde el 67% de las unidades bordean o han sobrepasado su vida útil, establecida en 40 años de servicio. Hace unos días causó asombro en Cataluña saber que el 24% de los trenes de cercanías no son operativos; en 2023 en Asturias esa indisponibilidad media en la red de ancho métrico llegaba ya al 34,7%.

No llegan a tiempo para tomar el relevo

El calendario de entregas pactado con CAF se prolonga entre 2026 y 2027; caso de cumplir los plazos la segunda remesa ya no llega a tiempo para darle el relevo dado lo que se tarda en licitar y fabricar. El último contrato adjudicado por Renfe, de 29 trenes de cercanías también a CAF, se resolvió en marzo de 2023; cerca de dos años después de la licitación. Los próximos trenes que Renfe espera estrenar, en Cataluña y a partir de 2026, son los que fabrica Alstom mediante contrato adjudicado en 2021.

Con todo, desde la Consejería de Movilidad se reiteró ayer el «convencimiento» de que los acuerdos «se cumplirán».

No comparten esa impresión los sindicatos y colectivos de usuarios. Francisco Barros, de UGT, afirma: «Lo que estamos haciendo es retrasar, una vez más, la modernización del ancho métrico. Si no quieren acotar un número de trenes se puede licitar por tandas, con opciones de ampliación, pero urge hacerlo ya porque estos plazos son muy largos». «Entiendo que no hay Presupuesto General, pero lo que se promete debe cumplirse. Desde UGT instamos a los actores regionales y estatales a desbloquear el contrato». Nacho Guzmán, de CC OO, sostiene que el pedido de 18 trenes urge: «Sin él la renovación se queda a medias y seguiremos escasos de flota».

Pablo R. Prado, secretario de Semaf, subraya que «los trenes tardan unos años en ser entregados desde que se licita. Si el proceso se interrumpe será imposible renovar la flota a tiempo y continuaremos ofreciendo un servicio deficiente». Para Carlos García, de Asturias al Tren, «vamos a tener un gran problema entre la primera y la segunda remesa; en cuanto se acabe la gratuidad caerán en picado los usuarios».