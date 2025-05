Los sindicatos ponen contra las cuerdas a la consejera de Educación: «Si no llegamos a un acuerdo, el lunes convocaremos la huelga indefinida»

Las tres organizaciones sindicales del comité de huelga, Comisiones Obreras, Suatea, y la Unión General de Trabajadores (UGT) valoran como «históricos» los resultados de la ... jornada de huelga convocada desde el martes habiendo logrado «un seguimiento en el cuerpo de maestros del 96%». Así lo ha dicho este miércoles Borja Llorente, de CCOO. Al tiempo que ha anunciado que este viernes han sido convocados para reunirse con la consejera de Educación, Lydia Espina, y dependiendo de lo que se acuerde en dicha reunión, las tres organizaciones sindicales se sumarán a la huelga indefinida el lunes.

«Lo que hemos visto es algo que desde hace mucho tiempo no se lograba en ninguna huelga. Dicho esto, Lydia Espina ha querido reunirse con nosotros este mismo viernes, y consideramos que de esa reunión debe consolidarse una inversión presupuestaria contundente para todas nuestras demandas», dijo Llorente, porque añadió que, de no producirse ese acuerdo: «pasaremos a convocar el lunes huelga indefinida en todas las etapas no universitarias», zanjó.

Llorente, explicó, además, que «queremos que esta convocatoria de huelga vaya acompañada de un carácter unitario y que el lunes por la tarde se convoque en Oviedo la mayor movilización de la historia de la escuela pública en Asturias», subrayó el secretario de Comisiones.

Por último, las tres organizaciones hicieron un llamamiento a CSIF y ANPE a sumarse a «sentarnos a negociar» esa gran convocatoria unitaria de la movilización del lunes por la tarde.