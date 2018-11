Genaro Alonso, contrario a implantar en Asturias el grado privado de Ciencias de la Gastronomía El consejero de Educación y Cultura del Principado, Genaro Alonso «A mí no me casa bien la defensa del rector al descenso de las tasas universitarias con la implantación de un grado privado que va a costar unos 6.000 euros» EUROPA PRESS Jueves, 22 noviembre 2018, 12:49

El consejero de Educación y Cultura del Principado, Genaro Alonso, se ha mostrado este jueves contrario a implantar en Asturias el nuevo grado privado de Ciencias de la Gastronomía y Artes Culinarias y ha recordado que la directora General de Universidades, Cristina Valdés, ya ha mostrado sus reticencias a dicha implantación.

«A mí no me casa bien la defensa del rector al descenso de las tasas universitarias con la implantación de un grado privado que va a costar unos 6.000 euros», ha dicho el consejero, que ha indicado que «aunque el grado no suponga coste para la Universidad de Oviedo si lo supone para las familias y eso es importante para un consejero que apuesta firmemente por la Universidad pública.

Alonso se manifestaba así en respuesta a una pregunta planteada por el diputado de Podemos Asturies, Héctor Piernavieja. Alonso ha indicado que siempre ha defendido las enseñanzas universitarias públicas en Asturias y ha recordado que quien propone y expide las titulaciones a impartir es la Universidad es su consejo de Gobierno.

Así, fue el Consejo de Gobierno de la Universidad quien, sin consulta previa al Gobierno del Principado, propuso este la implantación de este grado en la Facultad de Turismo, centro adscrito a la Universidad y gestionado por la patronal hostelera OTEA.

El consejero ha indicado que la directora general de Universidades mostró sus reticencias por varios motivos. Por una parte por tratarse de un grado de carácter privado; por el alto precio de matrícula que oscilará entre los 5.000 o 6.000 euros y tercero por la necesidad de llevar a cabo un convenio para su implantación.

«La directora trasladó a la Universidad sus dudas y el próximo día 28 cuando se vaya a votar la implantación volveremos a dar nuestra opinión», ha indicado el consejero que ha reiterado la apuesta y apoyo de este Gobierno por la enseñanza universitaria pública.

Tras escuchar la respuesta del consejero el diputado de Podemos, Héctor Piernavieja ha asegurado que le gusta esta explicación y ha indicado que lo que se hace necesario es una manifestación clara y concisa de que en Asturias no queremos grados universitarios privados que compitan con nuestra universidad.

«Creo que desde el Gobierno deben ser categóricos y decir que no queremos grados privados en Asturias sino una Universidad publica, gratuita y Universal», ha indicado el diputado de la formación morada que ha manifestado que harán todo lo posible para paralizar esta implantación.

Atención a las necesidades educativas

Por otra parte Alonso ha sido interpelado por parte de la diputada de IU, Concha Masa sobre política de inclusión y refuerzo de los programas socio-educativos para los alumnos con necesidades educativas especiales. Alonso ha indicado que la apuesta por la calidad educativa en el Principado han atenuado los posibles recortes y se mantiene un sistema de una calidad excelente, siempre mejorable pero excelente.

Ha coincidido con IU en la necesidad de apostar por la atención temprana y por ello han apostado por un novedoso proyecto denominado CREEME.

Masa por su parte ha manifestado que hay datos globales que si demuestran que se han llevado a caso recortes en gasto educativo en la región, por mucho que se quiera negar. En cualquier caso ha indicado que «hay mucho margen de mejora en la educación asturiana, concretamente en la materia de necesidades educativas especiales».

La diputada ha indicado que para IU es primordial la atención temprana y la detención precoz de problemas en el aprendizaje y ha reclamado información sobre los programas de atención a la diversidad.