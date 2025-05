El verano se adelanta en Asturias: terrazas y bares a tope con máximas de hasta 32 grados «Nosotros siempre tenemos muchísima gente, pero hoy ha sido increíble. Tuve que llamar a mi marido para que viniera ayudarme porque estoy desbordada. No nos podemos quejar», dijo Francis Calderón, dueña del restaurante Chico de Villaviciosa.

Soraya Pérez Gijón Jueves, 29 de mayo 2025, 14:47

Terrazas, bares y restaurantes a tope de gente y las playas como cualquier otro día de verano. Asturias está viviendo desde la mañana una jornada atípica para la época del año, de muchísimo calor, tanto así que los termómetros alcanzaron en Oviedo desde el mediodía los 32 grados, y en algunos casos por encima. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para hoy que en concejos como Cangas del Narcea y Langreo las temperaturas llegarán hasta los 34 y 33 grados, respectivamente.

Ante este panorama, este jueves nadie se ha querido quedar en casa. La cita del vermú no falló y cada rincón de Asturias se desbordó de turistas y de vecinos de cada concejo. También ha sido un buen momento para desempolvar el bañador e ir a tomar el sol en la playa. «Vamos a pasar el día en Rodiles porque con este sol el mejor plan es la playa. Estábamos esperando un día así desde hace tiempo», dijo a EL COMERCIO, Iván Rivas, vecino de Villaviciosa. Aunque hay quienes tienen qye trabajar y no tienen esa suerte, pero siguiendo las recomendaciones de los expertos, hoy es un buen día para utilizar ropa ligera y mantenerse bien hidratado, porque hoy el sol no dará tregua.

«Nosotros siempre tenemos muchísima gente, pero hoy ha sido increíble. Tuve que llamar a mi marido para que viniera ayudarme porque estoy desbordada. No nos podemos quejar», dijo Francis Calderón, dueña del restaurante Chico en Villaviciosa.

La Aemet ya advertía para hoy temperaturas altas en toda la región. En Gijón y Avilés, los termómetros han llegado casi los 30 grados. En Gijón 27 grados y en Avilés de 26. También la Aemet advierte para hoy que habrá «viento flojo variable, arreciando en horas centrales a flojo a moderado del componente este en la costa», aunque las rachas máximas no superarán los 23 kilómetros por hora, en municipios como Degaña.

Para mañana también será una jornada de mucho calor, aunque las máximas descenderán ligeramente. En Gijón habrá máximas de 25 grados, 26 en Oviedo y 22 de Avilés. Sin embargo, la Aemet anuncia que se presentarán chubascos y tormentas por la tarde, que podrían ser localmente fuertes en los Picos de Europa.«Habrá temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Viento flojo variable, predominando la componente norte en el litoral», advierten.

Ya para el sábado, la Aemet anuncia cielos cubiertos de nubes bajas salvo en la Cordillera donde predominarán los intervalos de nubes altas y algún intervalo de nubes de evolución. No se descarta algún chubasco disperso por la tarde en Picos de Europa, así como brumas y probables nieblas matinales en el interior norte. La buena noticia es que las altas temperaturas irán en descenso.

El domingo, el fin de semana cerrará con temperaturas máximas que no superarán los 20 grados, y mínimas estables. Asimismo, será una jornada con cielos cubiertos y lluvia. Tampoco se descartan brumas y nieblas matinales y vespertinas en la Cordillera.

Lo cierto es que a partir de este jueves, y durante el fin de semana, será una buena época para hacer planes al aire libre, disfrutar del sol y sacarle provecho a las terrazas.