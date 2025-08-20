Villaviciosa y Tazones reviven el Desembarco de Carlos V El XLIII Desembarco Imperial recupera la llegada del monarca en 1517 con recreaciones, mercados, música, deporte y actividades para todos los públicos

PUBLIRREPORTAJE Miércoles, 20 de agosto 2025, 10:19 | Actualizado 10:48h. Compartir

Villaviciosa y Tazones regresan este fin de semana al siglo XVI para rememorar uno de los episodios más singulares de su historia: la llegada del entonces príncipe Carlos de Gante, futuro emperador Carlos V, a la costa asturiana el 19 de septiembre de 1517. La recreación, que alcanza ya su 43ª edición, llenará ambas localidades de ambiente festivo y cultural con un amplio programa que combina tradición, música, deporte y participación vecinal.

El preludio tendrá lugar mañana viernes en Tazones con el concierto de la Coral Capilla de la Torre, a las 20:00 horas en la iglesia de San Miguel, que servirá de apertura oficial a un fin de semana en el que se movilizarán más de un centenar de figurantes para dar vida al Desembarco Imperial.

Ampliar El acto estrella del sábado será el Desembarco de Carlos V en Tazones. Damián Arienza

Sábado de recreaciones históricas

El sábado 23, Tazones se convertirá en el epicentro de la fiesta con un variado programa de actividades. Desde primera hora de la mañana habrá animación musical, visitas guiadas y una exposición de cetrería. A partir de las 12:30 horas, las calles de la villa marinera acogerán espectáculos como la visita temática «¡Al mariaxe!», demostraciones de oficios tradicionales, combates de esgrima histórica y una regata.

El momento más esperado llegará a las 20:00 horas, cuando el séquito imperial desembarque en la localidad y protagonice un desfile por sus calles, en el que vecinos y visitantes se mezclarán con personajes de época. La jornada concluirá con el concierto del grupo Rollu Folk a las 21:30.

En paralelo, Villaviciosa celebrará el Mercáu del Desembarco en la plaza Caveda y Nava, que permanecerá abierto entre las 11:30 y las 21:00 horas. La villa ofrecerá además talleres y juegos.

Domingo de deporte, sidra y tradición

El domingo las actividades se trasladarán a Villaviciosa con la celebración del XLI Cross Ruta Imperial Carlos I, que unirá Tazones y Villaviciosa a partir de las 11:00 horas. La jornada incluirá también el Mercáu del Desembarco, espectáculos de cetrería, exhibiciones de esgrima y el XVIII Concurso de Sidre Casero, que se desarrollará en la Plaza del Ayuntamiento entre las 12:00 y las 15:00 horas. El día culminará con el Desfile del Desembarco, la Audiencia del Rey y el Acto Final, previstos para las 19:00 horas.

El programa se completa con visitas teatralizadas en la Casa de los Hevia, la exposición «El primer viaje del rey» y la Ruta de Senderismo Carlos V, que recorrerá el Camín Real entre Tazones y Villaviciosa.

Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional desde el año 2014, la celebración forma parte de la Red de Rutas Europeas de Carlos V, reconocida como Itinerario Cultural por el Consejo de Europa, y destaca por su implicación vecinal e interés cultural. Desde la organización se invita a los asistentes a participar vestidos de época.

Transporte especial

Como en ediciones anteriores, el sábado un autobús lanzadera unirá Villaviciosa y Tazones con servicio cada hora desde las 11:30 hasta las 22:30 partiendo de Villaviciosa y desde las 12 hasta las 23h partiendo de Tazones.

Del mismo modo para llegar a Tazones también habrá un servicio ininterrumpido de autobús lanzadera desde el aparcamiento habilitado en la cercana localidad Oles, con itinerario Oles-Tazones-Oles y activo desde las 12:30 hasta las 00:00.