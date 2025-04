Zapico pide suspender cautelarmente todas las licencias similares a la de mina Cerredo: «Toca parar y analizar»

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, pide «suspender cautelarmente» todas las licencias de investigación minera que existen actualmente ... en el Principado de Asturias «similares» a la que se concedió a la empresa Blue Solving para trabajar en el interior de la mina de Cerredo, donde el pasado lunes murieron cinco personas y resultaron heridos de gravedad otros cuatro. Las dudas generadas en torno a la actividad que realmente esta compañía realizaba en el interior de esta mina y sobre si estos trabajos se ajustaban o no a lo previsto en su licencia, para la investigación en torno al grafito, han hecho que la consejería en manos de IU-Convocatoria por Asturias, socia minoritaria en el Gobierno regional, haya levantado la voz. Zapico entiende que toca «parar un poco y analizar todo lo que está pasando» para evitar que se repitan accidentes como el sufrido el pasado lunes y que «no son normales en nuestra época«. »No podemos consentir ni un paso atrás en materia de seguridad laboral y no podemos consentir situaciones en materia de trabajo más propias del siglo pasado«, dijo.

Zapico entiende que la investigación sobre lo ocurrido debe ir ahora por tres cauces distintos. El judicial, celebrando en ese sentido la decisión del Gobierno del Principado de presentarse como acusación particular; el administrativo, pero también el político. Y en ese sentido, el también coordinador general de IU en Asturias confirmó que el lunes se ha convocado de forma extraordinaria a la comisión colegiada de IU -órgano de gestión del partido- para abordar lo ocurrido y adoptar una posición política al respecto «de forma calmada». Precisamente bajo la justificación de no querer realizar valoraciones precipitadas, el consejero de IU evitó este viernes manifestarse sobre la posible responsabilidad política de la actual consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, lo que se ha leído en algunos foros como una falta de apoyo a su compañera en el Consejo de Gobierno.

Vox, Foro y Tomé

Las reacciones políticas sobre el trágico accidente ocurrido el lunes en la mina de Degaña y todas las informaciones que se han ido conociendo desde entonces en relación con posibles irregularidades no han cesado, acorralando cada vez más a la máxima responsable en materia de Industria. Desde Vox ven «absurdo e incomprensible» que se vaya a crear una Comisión Especial de Investigación integrada por los mismos miembros de la Comisión Regional de minería para abordar el accidente. «Es decir, se van a investigar a ellos mismos y no se van a reunir hasta el 28 de abril, casi un mes después del accidente. ¿A qué esperan para empezar?», se pregunta la diputada de Vox, Carolina López, quien ya ha solicitado una comisión de investigación en la Junta y reprocha al PP que, por el momento, no se hayan sumado a su propuesta. «Sólo en una Comisión de Investigación parlamentaria, como pide Vox, aunque suene raro decirlo, están obligados a decir la verdad, algo muy difícil para el PSOE», argumentó.

Al respecto también se manifestó Adrián Pumares, diputado de Foro que, como el PP, también ha pedido la comparecencia de la consejera y del propio presidente del Principado, Adrián Barbón, sin querer por ahora dar un paso más allá. «Daremos tiempo a que se explican, tanto en comisión como en pleno, y luego veremos», respondió el diputado dejando la puerta abierta a la comisión de investigación pero queriendo medir sus propios ritmos. Pumares fue también muy crítico con la gestión del Gobierno regional y de la consejería, asegurando incluso que «cada día que pasa tenemos más claro que el Gobierno del Principado actuó con negligencia o, cuanto menos, con poco interés«. »Uno no puede estar permanentemente presumiendo de que viene de familia minera y luego consentir que en su Gobierno se mire para otro lado cuando hay denuncias ciudadanas que advierten de que se están cometiendo presuntas ilegalidades en determinadas minas«, recriminó en clara referencia a Adrián Barbón.

Incluso la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, incidió este viernes en que preguntará en la Junta por lo ocurrido en la mina de Cerredo y advirtió de que «si no hay respuesta, si no hay información, y si no se asumen responsabilidades políticas, administrativas y a todos los niveles, habrá que poner en marcha todas las herramientas necesarias para forzarlo».