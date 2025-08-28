El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un accidente en la A-8 provoca retenciones dirección Gijón desde la salida de Tabaza

Efectivo de la Guardia Civil se han desplazado a la zona para evaluar la magnitud del suceso

P. P.

Jueves, 28 de agosto 2025, 17:54

Más de tres kilómetros de retenciones a en la A-8 desde primera hora de la tarde del jueves. Un accidente, del que se evalúan los daños y que en principio son la colisión de dos vehículos, provocó un serio atasco a aquellos que se dirigiesen destino Gijón.

En concreto, la salida de Tabaza fue la que se llevó la peor parte, lugar donde se iniciaron las retenciones.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Guardia Civil.

