La directora Natalia Suárez ofrece unas indicaciones al inicio del proceso de selección. Pablo Nosti

La afición por el teatro desborda el casting de Natalia Suárez en Avilés

La directora necesitaba siete mujeres y dos hombres para su nuevo montaje, basado en un clásico de Ibsen, que se estrenará en primavera

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:36

Comenta

La directora de cine Natalia Suárez no se esperaba la numerosa respuesta que consiguió para el casting de su obra 'La creíble historia de Tamara Vaquero y sus irrefrenables deseos de hacer el bien', convocado esta tarde en la Casa de las Mujeres. La sala se quedó pequeña con mujeres de todas las edades deseosas de participar en una obra teatral que se estrenará en la primavera de 2026.

La directora necesita siete mujeres y dos varones y hombres solo se presentaron dos, uno de ellos, Honorio Sánchez, que lo vio en la prensa y pensó: «Voy a probar cómo ye esto» porque, como explicaba antes del proceso de selección, aunque no tiene experiencia interpretativa, le gustan mucho el cine y el teatro.

La obra está basada en 'Un enemigo del pueblo', de Henrik Ibsen, un clásico teatral que «adaptaremos para contar lo que nosotras queremos contar», explicaba la directora Natalia Suárez mientras intentaba conseguir más sillas para las aspirantes a actriz.

En primer lugar pasó un cuestionario para saber un poco más acerca de cada una de las candidatas y después realizó algunos ejercicios interpretativos con un pequeño texto. «No busco grandes talentos sino actrices y actores que encajen en mi forma de dirigir y también que se correspondan con los perfiles de los personajes que hay en la obra». En principio son nueve, «pero no es inamovible, si veo a alguna persona que me gusta mucho igual podemos meter un personaje más», explicó.

María Ángeles García, de 65 años, fue una de las mujeres que se acercó al casting. «Me encanta el teatro y suelo hacer cursos aquí, por eso me enteré», señaló. No sería, además, su primera vez sobre el escenario porque ya actuó en alguna ocasión con la Asociación de Amas de Casa. Ana Martín, de 28 años, tuvo noticia de la prueba a través del grupo de WhatsApp de su antiguo colegio, el Santo Ángel. Ella sí tiene experiencia sobre la tablas «aunque muy amateur», pero vio en esta propuesta una posibilidad de «volver a hacer juegos, a improvisar y hablar con mi propio lenguaje».Los ensayos, que comenzarán este mismo mes, tendrán lugar un día a la semana en la Casa de las Mujeres.

