«Gran altercado» en Avilés: un detenido por herir a un policía El hombre, de cincuenta años, se encontraba exaltado en el barrio de La Magdalena

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:32 | Actualizado 12:38h.

Un agente de la Policía Local de Avilés, herido el pasado viernes al tratar de poner orden en el barrio de La Magdalena, donde un vecino de cincuenta años de edad se encontraba provocando un «gran altercado» en la calle Sabino Álvarez Gendín. Los agentes trataron de restaurar el orden, pero el hombre se enfrentó a ellos y llegó incluso a agredirlos, provocando lesiones a uno de ellos.

Un suceso similar ocurrió ayer domingo, en la avenida de Los Telares. Allí recibieron el aviso de que un hombre se encontraba vagando por las vías del tren. Cuando llegó la policía y le indicaron que saliese de allí, desatendió reiteramente sus indicaciones y se resistió «activamente» a abandonar la zona. El varón, de 72 años, fue detenido finalmente acusado de un delito de resistencia y desobediencia grave.