El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
María González, en el centro, durante su intervención de la jornada. PABLO NOSTI

Arcelor utiliza en sus procesos de producción el 24% del agua que se consume en Asturias

Empresas de diferentes sectores explican en La Granda los cambios que han introducido para reducir el uso de este recurso natural

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:45

Comenta

El 24% del agua que se consume en Asturias lo emplea ArcelorMittal en sus procesos de producción, es, además, el 72% del ... que utiliza la industria. Una ingente cantidad de un recurso natural que, como tal, exige una optimización de su gestión. De ahí que procesos como su reaprovechamiento sean no solo importantes para la compañía sino para toda la sociedad. La empresa fue una de las que ayer explicó en La Granda su adaptación al cambio climático, en una jornada organizada por la Asociación y cluster de Industrias Químicas y Procesos de Asturias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un trabajador avilesino al caerse de un tejado en una ganadería en Gozón
  2. 2 Un informe identifica en Asturias la segunda carretera más peligrosa de España
  3. 3 Asturias pierde a la marquesa de la Vega de Anzo
  4. 4 Un bulo pone en jaque a un colegio de Oviedo
  5. 5 Alarma entre los vecinos de un edificio en Gijón por el incendio en un piso
  6. 6 El conductor que mató al ciclista Alejandro Carnicero en Gozón afronta cuatro años de cárcel
  7. 7 Byung-Chul Han: «Tengo la esperanza de que colapse el sistema neoliberal y además va a pasar pronto»
  8. 8 Juzgan al padre que violó a sus hija y que fingió su suicidio en Llanes
  9. 9 Risto Mejide y la gijonesa Merche Torre confirman su relación: «Te amo, maldita sea»
  10. 10

    Los sondeos en el paseo del Muro de San Lorenzo de Gijón comenzarán en noviembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Arcelor utiliza en sus procesos de producción el 24% del agua que se consume en Asturias

Arcelor utiliza en sus procesos de producción el 24% del agua que se consume en Asturias