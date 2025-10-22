Arcelor utiliza en sus procesos de producción el 24% del agua que se consume en Asturias

El 24% del agua que se consume en Asturias lo emplea ArcelorMittal en sus procesos de producción, es, además, el 72% del ... que utiliza la industria. Una ingente cantidad de un recurso natural que, como tal, exige una optimización de su gestión. De ahí que procesos como su reaprovechamiento sean no solo importantes para la compañía sino para toda la sociedad. La empresa fue una de las que ayer explicó en La Granda su adaptación al cambio climático, en una jornada organizada por la Asociación y cluster de Industrias Químicas y Procesos de Asturias.

María González Álvarez, de la dirección de Medio Ambiente de la siderúrgica, explicó una «faceta menos conocida», al menos en comparación con el proceso de descarbonización que acapara muchos más titulares. Subrayó la importancia del agua en unas instalaciones que necesitan ser refrigeradas debido a las altas temperaturas con las que se trabaja.

Explicó que la red de saneamiento se abastece de los embalses de Trasona, que con 4 hectómetros cúbicos satisface las necesidades de la planta avilesina; del de San Andrés de los Tacones, que con el mismo volumen no llega para cubrir las de Gijón, que tiene que recurrir a un aporte de Cadasa; y el de La Granda, que es un embalse de reserva, con una capacidad de tres hectómetros cúbicos y está comunicado con el anterior. Precisamente fue el de San Andrés de los Tacones, en Serín, el que se vio afectado en verano por la escasez de lluvias. Igualmente, en ENCE, tal como explicó Silvia Cortiñas, llegaron a parar la producción por falta de agua.

María González indicó sobre la gestión del agua en Arcelor que «siempre estamos buscando iniciativas relacionadas con la recircularidad», por ejemplo, reutilizando aguas en la zona de graneles para evitar emisiones difusas o para limpiar y, en el caso de Gijón, se va a garantizar una nueva fuente de agua gracias a la solución que tienen que dar a unas escorrentías. Esperan reducir el consumo de agua entre 1,3 y 1,7 hectómetros cúbicos de los 6 que tienen previsto en su plan de ahorro. Otros 2,8 saldrán de la reducción en su proceso productivo y 2, de la capacidad de almacenamiento.

Por su parte, Alejandro Varas, del Puerto de Avilés, explicó que «el cumplimiento de la hoja de ruta para la descarbonización del Puerto de Avilés nos permitirá alcanzar el objetivo de que al menos un 50% de nuestro autoconsumo de energía sea de origen renovable en 2030. Este objetivo está fijado en el Marco Estratégico de Puertos del Estado para todas las autoridades portuarias», señaló.