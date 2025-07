«AstuRisas es completamente distinto a cualquier otro festival»

Lucía López Pérez Castrillón Viernes, 4 de julio 2025, 09:01 Comenta Compartir

Alex tiene unos 7 años y no conoce lo que es la vergüenza. Por eso cuando piden un voluntario para salir frente al público lo ... hace sin dudarlo. Elije un globo rojo, que acaba siendo rosa, y como no es suficiente pide otro más, pero para conseguirlo deberá romper el primero con toda su fuerza. No está solo, pues cuenta con la ayuda del argentino Ferzza que «es como decir fuerza pero con más zetas». El truco no sale a la primera, pero no se desanima, porque al segundo intento se logra lo aparentemente imposible, la magia, y de un globo aparecen dos.

Es uno de los trucos de magia que ayer pudieron verse en la primera jornada de AstuRisas, el festival que hasta el 6 de julio transformará la plaza de España en una pista de circo y que ayer desafió al cielo nublado con un público de altura que poco a poco fue llenando la zona. En las primeras filas del público Gabriel, de 4 años, aguardaba impaciente que empezara el espectáculo. «Vamos a venir todos los días si nos gusta, que seguro que sí», explicaba su madre, Marta Sampaio, que vino desde Castrillón expresamente para ver el espectáculo. Cerca de ellos, Fernando González esperaba con su hijo Marco, también de 4 años, que Ferzza y Javier Furlon salieran a escena. «Nos enteramos de casualidad», señalaba en su primera vez acudiendo al espectáculo. A los pocos minutos y entre aplausos comenzó un show que despertó las risas y sonrisas de todos los presentes. «El AstuRisas es diferente a cualquier otro festival, se busca más que el talento del artista que sean buenas personas. Se comparte desde otro lugar, no hay egos ni nada. Es una alegría volver aquí y desde que me voy pienso en volver», explicó Javier Furlon, que participa por quinto año, antes de dar inicio a su show. La magia hoy continúa.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión