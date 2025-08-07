Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés La mujer, de 48 años y vecina de Avilés, dio positivo en la prueba de alcoholemia y fue arrestada por la Policía Local

Conducía bajo los efectos del alcohol con tres menores en el coche (su hija y dos amigos de esta) y colisionó contra cuatro vehículos que estaban estacionados. Ha ocurrido en Avilés y la conductora, de 48 años, ha sido detenida como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

Según ha informado la Policía Local de Avilés, el suceso tuvo lugar en la calle Fuero. La conductora, vecina de la ciudad, arrojó en el test de ahcoholemia una tasa de 0,57 y 0,51 miligramos por litro en aire espirado.

Tras el arresto, los dos menores que acompañaban a la hija de la mujer fueron entregados a sus respectivos progenitores.

