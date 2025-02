«Me quiso amordazar pero me resistí, logró llevarse cincuenta euros y me dejó tirado» Ingresa en prisión un hombre de unos 35 años como presunto autor de un robo con violencia a un anciano de 92 años en su casa de Versalles

SHEYLA GONZÁLEZ AVILÉS. Jueves, 7 de noviembre 2019, 01:11

Un hombre, de unos 35 años, entraba esta semana en prisión provisional como supuesto autor de un robo con violencia a un anciano de 92 años en el barrio avilesino de Versalles. Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Avilés, le detenían, junto a una mujer, supuesta colaboradora necesaria, tras haber asaltado a la víctima dentro de su domicilio para llevarse el dinero que llevaba consigo.

Los hechos se produjeron hace unos días en un domicilio del barrio de Versalles. El anciano había salido de su vivienda y, al volver a la misma, se encontró con el asaltante, que intentó amordazarlo. Ayer recordaba los hechos tras sobreponerse del susto. «Me atacó, intentaba taparme la boca y los ojos para que yo no pudiera ver nada», explica la víctima, que ha incrementado las precauciones tras el robo aunque reconoce «haber pasado ya el susto».

El presunto autor de los hechos le siguió hasta su casa tras seguirle en la calle. Cuando vio que volvía a casa decidió ir tras él. Según relatan los agentes de la Policía Nacional, el detenido llamó «al timbre, una vez que salió a comprobar quien era y antes de que pudiera reaccionar un individuo le empujó al interior de la vivienda e intentó amordazarle con cinta americana».

Esos momentos fueron angustiosos y, pese a su avanzada edad, la víctima le plantó cara al asaltante, poniéndoselo más complicado. «Él me cogió por detrás y quería meterme algo en la boca, parecía un calcetín. Me quiso amordazar pero me resistí, y a pesar de eso logró llevarse cincuenta euros y salir corriendo, me dejó tirado en casa», explica el hombre. En ese forcejeo, el ladrón habría hecho uso también de una pequeña manta que encontró en el domicilio. «La tengo para taparme las rodillas, quiso ponérmela por la cabeza y ponerme la cinta cerrando pero no lo consiguió», relata la víctima, que sufrió lesiones derivadas del ataque.

El anciano fue quien dio aviso a la Policía Nacional, aunque no pudo describir a su atacante al no poder verle con claridad. Acto seguido se dirigió al Hospital Universitario San Agustín para ser atendido de las heridas. «Me dejó la boca destrozada al intentar meterme el calcetín», lamentó.

Ayuda ciudadana

Con los pocos datos aportados, la Policía Nacional inició la investigación de los hechos y recabó datos de los vecinos de la zona, que supusieron que el asaltante era un «viejo conocido». Según los testimonios recabados el detenido «llevaba días rondando por la zona vigilando a las personas mayores en sus rutinas». Esto lo hacía desde las plazas de los patios interiores de La Texera, donde se sentaba en sus bancos para seguir de cerca los movimientos. Quienes le vieron insisten en que «seguía a las personas cuando salían del supermercado, suponemos que para repetir la misma operación».

Al sospechar de él decidieron llamar a la comisaría para relatar lo sucedido y describir al hombre que creen que «si no es del barrio es de cerca, porque se le veía a menudo». Reconocen que saber que ha sido detenido «nos deja más tranquilos. Este es un barrio de gente de avanzada edad y saber que hay una persona vigilante te inquieta, pero al menos ya está en prisión», recalcan. Aunque algunos vecinos de la zona conocían los hechos para muchos otros fue toda una sorpresa. «Menudo susto, ojalá no vuelva a pasar nada similar», comentaban.

Colaboradora necesaria

La Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Avilés detenía junto al supuesto autor del robo a una mujer. Según fuentes policiales se trata de una colaboradora necesaria, que había trabajado como asistenta para la víctima varios meses antes y que fue quien facilitó la información necesaria para cometer el hecho a su cómplice. Aunque ayer el hombre decía no conocerla, «los agentes vinieron hace dos días y me enseñaron fotos de una mujer pero no sé quien era», explicó ayer a LA VOZ.

Tras darse por cerrada la investigación de los hechos, los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, que decretó prisión provisional para el autor material del robo. El anciano se enteraba ayer de la buena noticia de la detención de su asaltante. Tras el robo reconoce que ha extremado las precauciones. «Ya no tengo el susto encima pero ya no abro la puerta a nadie por si acaso, hay que ser precavidos», decía.