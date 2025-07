En julio de 2024, Estefanía Rodríguez Serrano (Avilés, 1985) se convertía en la nueva presidenta del Partido Popular de Avilés derrotando por un voto a ... la portavoz del grupo municipal, Esther Llamazares. Un año después, hace balance de este tiempo y habla del futuro.

–La primera pregunta es obligada: ¿qué balance hace?

–Positivo. Hemos logrado una de nuestras metas que era reunificar el partido. Ahora está mucho más unido y se ha sumado mucha gente al proyecto. Se ha incorporado mucha gente, también militantes del PP que se habían desligado y regresan a su casa.

–¿Las incorporaciones de los últimos meses a la junta local buscan ese clima de unidad?

–Creo en un modelo de partido abierto, participativo. Hemos logrado que el PP en Avilés esté más vivo que nunca. Los grupos de trabajo creados funcionan muy bien. Aquí no sobra nadie. Mi candidatura reflejaba esa idea. Pienso que cuando llega una candidatura no hay que borrar con todo lo anterior. Aquí no sobra nadie.

–También ha organizado actividades que eran nuevas en la junta local. ¿Satisfecha?

–Sí. En todas las charlas y coloquios hemos tenido una participación importante, con un mínimo de 70 u 80 personas. Eso demuestra que la gente está motivada y ya no existe la desafección de antes, que la gente quiere trabajar. Hemos conseguido un ambiente de compañerismo que antes no había.

–¿Cómo vive que aún no se hayan resuelto las impugnaciones al congreso local?

–Con tranquilidad. Tal vez es por mi formación y profesión de abogada. La impugnación es un derecho de cualquier afiliado. Tengo el máximo respeto a los órganos del partido. En primera instancia se desestimó. Por lo que he leído en la prensa, puesto que no tengo ninguna comunicación oficial, se ha recurrido al comité nacional. Tengo confianza en que se ratificará la resolución del comité autonómico.

–¿Y le afecta a su relación con la portavoz municipal, Esther Llamazares, que presentó una de las impugnaciones?

–Tenemos una relación de compañeros de partido. Ella es la portavoz municipal y tiene su función y yo soy la presidenta local con mi labor. Hay una relación de cordialidad, de normalidad. Sin más.

–¿Y con el resto del grupo municipal?

–Tratamos de complementarnos. El grupo municipal tiene autonomía organizativa. Muchas de sus iniciativas parten de ellos, de lo que ven y palpan en la calle. Pero también desde el partido proponemos ideas. La junta local fija la posición política, en muchas ocasiones con la información que nos facilita el grupo. Trabajamos en un clima de normalidad y de compañerismo con el objetivo de ganar las próximas elecciones municipales.

–El PP ha protagonizado la polémica sobre construcción del polideportivo de La Carriona. ¿Cual es la posición del partido?

–Las inversiones siempre son positivas en la ciudad y cualquier inversión que se haga se debe apoyar. Cuestión distinta es que nuestro programa reclamase otros tipo de actuaciones. Si se ha determinado que una inversión es necesaria, se debe apoyar.

–¿Entonces el PP considera que es necesario un polideportivo en La Carriona?

–Si existe la demanda social, por qué no.

–¿Hay o no hay demanda?

–Depende a quien preguntes. El comunicado de Carlos [Fernández, concejal del PP] dejó muy clara su opinión. Desmintió que no fuese necesario. Sus palabras se magnificaron y descontextualizaron.

–Las elecciones son en 2027. ¿Cual es su calendario de trabajo?

–Lo determinará el partido. Aún no estamos en fase de hablar de candidatos.

–Cuando se presentó al congreso, dijo que no se planteaba ningún cargo institucional. ¿Sigue en esa actitud o ya hay mucha gente que la anima a ser candidata?

–Me reafirmo en lo que dije. Mi planteamiento era reflotar el partido, sin otra meta. Es cierto que mucha gente me anima a presentarse a las elecciones. Es algo que me halaga, pero aún no estamos en ese tiempo. Ahora mismo estamos en fase de construir. El PP en Avilés carecía de proyecto de partido y de ciudad y estamos trabajando en eso.

–El PSOE lleva gobernando 26 años. El modelo de ciudad es, básicamente, el diseñado por la izquierda. ¿Cual será su diferencia?

–Avilés tiene un potencial enorme. La gestión del PSOE no ha logrado sacar todo ese potencial. Hay que conseguir que la gente invierta en Avilés, que viva en Avilés. Para eso hace faltan unas medidas adecuadas. Hay mucho talento desaprovechado.

–Haciendo de abogado del diablo: el primer hotel de gran lujo de Asturias, la Nebrija...

–Alguna cosa han hecho bien. No lo niego, pero hay margen de mejora y tiene que venir el PP para cambiar las cosas.

–¿Qué cambios verán los avilesinos si gobierna el PP?

–Todo se explorará. Tenemos que abordar nuestra programa electoral. La apuesta es reactivar la economía. Hay que hacer más atractiva la ciudad, reforzar su marca y ligarla a la innovación. Debemos ser el referente de la comarca

–¿Se atreverá el PP con el Plan General?

–El Plan General está obsoleto y hay que cambiarlo. Nosotros nos atrevemos a todo.

–La reforma de un Plan es para más de un mandato. ¿Existe margen para un acuerdo con el PSOE?

–Si es por el bien de la ciudad, claro que lo hay. No creo en los cordones sanitarios ni en los vetos.

–¿Y con Vox?

–Claro. Nosotros debemos ir por la mayoría absoluta, pero si no se pudiese gobernar solitario no me cierro a hablar con ellos. Habría que sentarse a hablar de programas, de las coincidencias.