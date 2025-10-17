El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Víctor Solla Barcena, jefe de servicio de sistemas de información del Ayuntamiento de Avilés (segundo por la derecha), junto a otros representantes de entidades locales en las Jornadas de IA que se celebraron ayer. SIMAL

Avilés prepara un salto en su modelo de Inteligencia Artificial

La administración local está trabajando en cuatro áreas para ofrecer un mejor servicio personalizado a los ciudadanos

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para quedarse y en los próximos años supondrá una revolución tecnológica que ya se empieza a vislumbrar, a pesar ... de que aún está en una fase de desarrollo incipiente. El desarrollo de estas herramientas basadas en IA también se empieza a aplicar poco a poco en las administraciones públicas y los ayuntamientos son un claro ejemplo de como las nuevas tecnologías pueden mejorar el servicio que reciben los ciudadanos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La viuda del ganadero asesinado ingresa en Jove tras sufrir un brote psiquiátrico
  2. 2 La Policía encuentra el cadáver de un joven de 22 años en un edificio okupa de Oviedo
  3. 3 La Policía Nacional da la alarma ante un nuevo tipo de estafa a mayores
  4. 4 Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 79 años desaparecido en Llanes desde el sábado
  5. 5

    La Policía Nacional desaloja el piso okupa de El Entrego ante la fuerte presión vecinal
  6. 6 Reaniman a un hombre de 48 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la calle en Gijón
  7. 7 Nerea Peláez, paciente de salud mental en Asturias: «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  8. 8 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  9. 9 Buscan a un joven de Siero desaparecido hace tres meses
  10. 10 El dueño del narcopiso de la calle Cabrales, en Gijón, a juicio por apuñalar a un hombre y retener a otro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Avilés prepara un salto en su modelo de Inteligencia Artificial

Avilés prepara un salto en su modelo de Inteligencia Artificial