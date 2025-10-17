Avilés prepara un salto en su modelo de Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) ha llegado para quedarse y en los próximos años supondrá una revolución tecnológica que ya se empieza a vislumbrar, a pesar ... de que aún está en una fase de desarrollo incipiente. El desarrollo de estas herramientas basadas en IA también se empieza a aplicar poco a poco en las administraciones públicas y los ayuntamientos son un claro ejemplo de como las nuevas tecnologías pueden mejorar el servicio que reciben los ciudadanos.

Esta es la reflexión en torno a la que giró la sesión inaugural de las Jornadas sobre Inteligencia Artificial en las administraciones, organizada por la FEMP, que se celebra estos días en el Espacio Maqua de Avilés. Una de las mesas redondas de ayer trató la aplicación de la IA en las administraciones de ciudades de tamaño medio, entre las que se encuentra precisamente Avilés.

El encargado de presentar al público los modelos de IA que se vienen aplicando en nuestra ciudad, así como las innovaciones que están por llegar, fue Víctor Solla Barcena, jefe de servicio de sistemas de información del Ayuntamiento de Avilés. Habló concretamente de cuatro mejoras en los modelos de IA que supondrán un salto tecnológico a medio plazo, entre las que destaca el ChatBot que ya se utiliza en la página web municipal. «Avilés está participando en el proyecto ALIA, que es un ChatBot que está evolucionando y mejorará mucho la experiencia de uso», señaló Solla.

La IA se aplicará en Avilés en concesión de licencias, la atención en Bienestar Social o el ChatBot de la web municipal

También expuso el responsable del servicio de sistemas de información otro proyecto que mejorará la atención ciudadana. «Estamos preparando un producto basado en IA que utiliza un lenguaje natural, ofrece una respuesta generativa que entiende el contexto de cualquier pregunta que se le haga, de manera que independientemente del funcionario que atienda a un ciudadano éste recibirá siempre la misma información».

Agilizar las licencias de obra

Otro proyecto basado en IA que es muy prometedor tiene que ver con la generación automática de informes de licencias de obra. «Ahora son bastante ágiles porque tenemos un producto de administración electrónica muy bueno, pero creemos que todavía se puede dar una vuelta de tuerca. Lo que permitirá la herramienta es que el ciudadano suba sus planos, con su instancia escrita, el programa lo convierte en texto, lo interpreta, y elabora un informe sobre si la licencia de obra que solicita cumple la normativa municipal, y si procede aprobar o no», explica Solla.

Por último, se está trabajando en una herramienta de IA para aplicar en el área de Bienestar Social. «Ahora el funcionario que atiende a alguien que acude a solicitar algo a Bienestar Social tiene que andar buscando todos los datos de su historia. La Inteligencia Artificial nos va a evitar eso, los reunirá y los recogerá de forma inteligente y con un lenguaje mucho más natural», concluye Víctor Solla.