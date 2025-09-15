El Ayuntamiento de Avilés aprueba el proyecto de Campelo para cuatro bloques de viviendas en El Quirinal

Construcciones Campelo ha superado un nuevo trámite para activar la construcción de la que será su nueva promoción de viviendas en Avilés. Ahora que ... está a punto de completar la manzana entre la calle Fuero, José Cueto y Dolores Ibárruri, quiere tener el camino expedito para iniciar nuevos bloques de vivienda en otra parcela, la comprendida entre González Abarca, Dolores Ibárruri y la carretera de La Plata, y acaba de dar un paso con la aprobación por parte del Ayuntamiento del estudio detalle.

El documento ordena un terreno de 3.658 metros cuadrados de los que resultarán 12.549 edificados. Se repartirán en cuatro bloques, en lugar de los tres previstos inicialmente, con alturas que variarán entre las nueve y las once plantas, adaptándose a la pendiente del terreno. Esta es una aprobación inicial. El texto saldrá ahora a información pública durante un mes, un periodo en el que se podrán presentar alegaciones y, una vez resueltas e incorporados los cambios en caso de que fueran necesarios, se elevará al Pleno para su aprobación definitiva. Será entonces cuando la empresa pueda presentar la solicitud de licencia para poder iniciar las obras de construcción.

Se trata esta de una operación que completará la trama urbana de esta zona de la ciudad levantada a partir de los años 90. «La ejecución de esta actuación permitirá completar la urbanización tanto de la calle Dolores Ibárruri, en su margen impares, como del tramo de carretera AS-320 que bordea este ámbito», explica el Consistorio, que valora que ello «contribuirá en una mejora significativa del tránsito peatonal en la zona», que ahora se ve interrumpido en Dolores Ibárruri por la falta de acera en este margen.

Los bloques, que se irán construyendo en cuatro fases, del mismo modo que la promotora ha ido creando la manzana en la que trabaja actualmente. La primera sería en la parte más cercana al instituto Menéndez Pidal, también el edificio de más alturas. El compromiso es presentar el proyecto en un plazo de tres meses desde la aprobación definitiva del estudio detalle que ahora acaba de salir adelante de manera inicial. A partir de ahí, y una vez concedida la licencia de obra, se marca otro plazo, este de dieciocho meses para concluir los trabajos y poder entregar las viviendas.

Las fases

Una vez concluida esta primera fase se continuaría con las siguientes por orden, primero los bloques centrales para culminar en el más cercano a Margarita Nelken, cerrando ya las costuras de un barrio y facilitando la transición entre El Quirinal y Valgranda.

El acceso a todos los bloques se prevé a través de la calle Dolores Ibárruri, y nunca por la carretera de la Plata en aras de facilitar el tránsito en el vial que soporta mayor volumen de tráfico.

Crecerá así la oferta de vivienda en la ciudad con unos bloques que contarán además con garajes subterráneos y áticos bajocubierta. Se crearán además zonas verdes entre los diferentes edificios. Serán patios escalonados que se convertirán en un espacio libre privado del que al menos una parte se prevé que esté ajardinado, un esquema que se repite en la zona, que ha sido en buena parte construida por el mismo promotor, y en la que se sucede los bloques de viviendas salpicados por espacios libres , en algunos casos zonas verdes y en otros espacios para el uso deportivo, además de aparcamientos, zonas de juego infantil o espacios de mayor tamaño como es el caso del denominado 'bosque comestible', un parque con un enfoque educativo.

A partir de ahí, queda poco espacio para la construcción de vivienda nueva, al margen de algunas parcelas vacías en ámbitos ya urbanizados, y el futuro del sector queda pendiente del desarrollo, por una parte del PGOU, y por otra de proyectos que han comenzado a tramitarse en otras áreas, desde Jardín de Cantos y Cristalería a Villalegre, y algunas promociones de chalés en zonas rurales.