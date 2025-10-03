El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Delia Corral Suárez, Georgina González Álvarez, Ana Solís, Antonio García Corral, y Laureano López Rivas. Arnaldo García

Avilés reparará la memoria de 82 funcionarios represaliados por el franquismo

La medida también se aplicará a 31 cargos políticos que fueron purgados por la dictadura

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:48

La concejala de Memoria Democrática, Ana Solís, presentó esta mañana la moción que el pleno municipal debatirá este mes de noviembre con la que se ... quiere restaurar la memoria de los 82 funcionarios municipales que fueron purgados por el franquismo en Avilés durante la Guerra Civil. De igual manera, la medida se extenderá a los 31 cargos políticos que fueron represaliados durante el franquismo. La edil estuvo acompañada por nietos de víctimas que, como hicieron Georgina González Álvarez y Antonio García Corral, expresaron su satisfacción por el reconocimiento público que se recibirá a sus antepasados. La edil subrayó que la trascendencia de la reparación y el reconocimiento a estas personas va más allá del alivio a las familias. «Permitirá que todos los avilesinos conozcan la historia real que se ocultado estos años», aseguró.

