Avilés reparará la memoria de 82 funcionarios represaliados por el franquismo

La concejala de Memoria Democrática, Ana Solís, presentó esta mañana la moción que el pleno municipal debatirá este mes de noviembre con la que se ... quiere restaurar la memoria de los 82 funcionarios municipales que fueron purgados por el franquismo en Avilés durante la Guerra Civil. De igual manera, la medida se extenderá a los 31 cargos políticos que fueron represaliados durante el franquismo. La edil estuvo acompañada por nietos de víctimas que, como hicieron Georgina González Álvarez y Antonio García Corral, expresaron su satisfacción por el reconocimiento público que se recibirá a sus antepasados. La edil subrayó que la trascendencia de la reparación y el reconocimiento a estas personas va más allá del alivio a las familias. «Permitirá que todos los avilesinos conozcan la historia real que se ocultado estos años», aseguró.

Ana Solís recordó que, tras la entrada de las tropas franquistas en la ciudad, «se usurpó el poder local y el nuevo alcalde, Ignacio Cuervo Arango y el secretario del Ayuntamiento, Antonio Pruneda Villa del Rey, abrieron el 20 de noviembre de 1937 un expediente de depuración para todos los funcionarios». El objetivo era apartar de la administración a todos los trabajadores con ideas progresistas o, simplemente demócratas, incluso quitándoles la vida. Ana Solís explicó que, en ese proceso, los jueves instructores fueron Eusebio Abascal Álvarez y Ángel González. José Rodríguez era el jefe del servicio de información de la Delegación de Orden Público. Solís destacó que en esa purga se contó con el apoyo extraoficial «de la delegación de información e investigación de la Falange de Avilés, encabezada por Francisco Pérez Maribona.

«Todos los casos se documentaron»

La aprobación de la moción supondrá reconocer a todas esas personas como «víctimas de la dictadura y del golpe de estado fascista», apuntó la concejal. Los afectados recibirán la condición de «víctimas de la dictadura», sin que ésta suponga ningún beneficio económico. Solís apuntó que el número de represaliados «puede ser mucho mayor. Todos los casos se encuentran documentados». De hecho, la edil señaló que ese requisito ha provocado un trabajo de «meses» para poder presentar la propuesta. De hecho, la falta de documentación provocó que personas depuradas no apareciesen en el listado aunque el gobierno tenía consciente del castigo recibido.

Georgina González animó a todos los descendientes de represaliados a presentar su caso, aportando los documentos que lo justifiquen. Para ello deben contactar con la concejalía o con el movimiento de memoria democrática a través de la Plataforma en Defensa de los servicios públicos de la comarca.

El listado de funcionarios represaliados incluye a las siguientes personas: José Abad Ruiz, José Abarrio Alonso, Eloina Álvarez Alonso, José Álvarez Builla, Saturnino Álvarez García, Ángel Álvarez González, Emilio Álvarez González, Salvador Amieva Huerta, Francisco Bayona Laborda, Santiago Burgos Labrador, Manuel Cabal García, José Calleja Gil, Francisco Calleja Gutiérrez, Evaristo Calzón Gancedo, Salvador Carreño, José Castaño Fernández, Manuel Cernuda Arias, Andrés Conde Molleja, Melitón Corral Luengo.Herminio Cuartas Llanes, Engracia Cuervo Suárez, Manuel Díaz Herrador, Casto Elipe Corro, Aurelia Fanjul Ania, Argentina Fernández Álvarez, Manuel Fernández Álvarez, Vicente Fernández Álvarez, Celestino Fernández García, Antonio Fernández Martínez, Nicolás Fernández Martínez, Aurelio Fernández Olamendi, José Fernández Posada, José María «Macabeo» Fernández Rodríguez, Juan Fernández Suárez, Manuel Fernández Suárez, Manuel García Peláez, Manuel García Álvarez, Luciano García Bayón, María García Fernández, Aurelio García García, Manuel García Guardado, José García López, Manuel García, Rafael García, José González Carvajal, Marino González Fernández, Raimundo González Saiz, Manuel Guardado García, Ángel Gutiérrez García, Ramón Gutiérrez Menéndez, Manuel Heredia Fernández, José Hernández Infante, Francisco Hernández Martínez, Santiago «Milhombres» Hevia Fernández, Alejandro Iglesias López, Ramón Iglesias García, José Iglesias Suárez, Antonio López González, Adela Martínez Suárez, Manuel Martínez Muñiz, Eduardo Martínez Suárez, Eduardo Martínez Suárez, Vicente Miguel Maneiro, Mateo Morán Gómez, Jesús Muñiz Requejada, Servando Muñiz Requejada, Luis Noriega Carbayeda, Pablo P. Saiz, Tomás «Perdigón» Posada López, Adela Riestra Oviedo, Constantino Rodríguez García, José «El Manquín» Rodríguez Rodríguez, Domingo Rojo Ballespín, Severiano Ruiz Menéndez, Avelino Suárez, José Suárez Busto, Luis «El Querido» Suárez Cortina, Manuel Suárez López, Leopoldo de la Vega Quirós, Ramón Vega Fernández, Santiago Vega Fernández y Abdón Vilpido Muñiz.

Además, la moción incluye a 31 cargos políticos elegidos a lo largo de la República, incluso antes, y conocidos por sus principios democráticos y progresistas. Se trata de José Martínez Aguirre, Mario Álvarez Cienfuego, Celestino Álvarez Suárez, Fernando Arias Arias, Nieves Arias Iglesias, Amador Arias Peláez, David Arias R. del Valle, Hipólito Arias Sierra, Bernardo Blanco Rodríguez, Nicolás Blanco Rodríguez, Valeriano Calderón Higuera, Rubén de la Campa López, José Díaz García, José Díaz Sánchez, Valentín Dinten Rodríguez, Anselmo Fernández Álvarez, Valentín Fernández Fernández, José Antonio Fernández Rodríguez, Eugenio Fuentes Ruiz, Emeterio García Rodríguez, Arturo García Vega, Ramón Granda Campa, Ramón Gutiérrez García, Elceario Mariño Llames, Laureano Martínez Guardado, Manuel Martínez Martínez, Manuel Martínez Suárez (Manolo «el Lloco»), Simeón Mayoral González, Isabel Palacios Fernández, Higinio Sierra García y María Suárez González.