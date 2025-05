Avilés regulará las zonas de bajas emisiones y abre una consulta pública previa a la ordenanza

El Ayuntamiento de Avilés ya tiene listas en buena medida sus zonas de bajas emisiones, después de haber llevado a cabo las obras ... de peatonalizacion de la zona del parque de El Muelle, la plaza de La Merced y El Carbayedo, pero ahora debe dar cumplimiento a las normas europeas y redactar una ordenanza, que lleva ya un par de años pendiente y que pondrá en marcha esta misma semana. La previsión es que el viernes se lance una consulta pública a la ciudadanía, que tendrá veinte días para hacer llegar al gobierno su opinión sobre cómo deben funcionar estas zonas de tráfico restringido en lo que se refiere al acceso, el control del mismo o los aparcamientos.

Las zonas de bajas emisiones no se limitarán a ese entorno peatonal o semipeatonal que ya existe, sino que se ampliarán ligeramente incluyendo las calles del entorno de Llano Ponte: Conde del Real Agrado, Pablo Iglesias, La Libertas, Las Artes, Palacio Valdés y El Marqués. Son estas precisamente las que más margen tienen de cambio. Los avilesinos podrán opinar si prefieren que sean calles de tráfico restringido, es decir, que solo puedan entrar residentes y vehículos autorizados, o que se pueda circular como hasta ahora, o si deben cambiarse los horarios de carga y descarga para asemejarlos a los de las calles peatonales, donde solo acceden a primera hora de la mañana.

En la calle del Marqués, la que ahora mismo puede tener un tráfico más intenso de las vías afectadas, podrá cambiar el color de las plazas de estacionamiento regulado que ahora son azules y naranjas, si se ve que hay demanda de más plazas verdes.

Estas serán algunas de las cuestiones que se plantearán en un conjunto de ocho o diez preguntas que se plantearán. También se consultará al grupo de movilidad de participación ciudadana y a los grupos políticos de la oposición y, con toda esa información, además de la que ya obra en poder del gobierno, comenzará a redactarse una ordenanza «sencilla», que seguirá los modelos de otros municipios españoles en los que ya se ha implantado.

Los controles

No habrá variación en las zonas afectadas, que ya están definidas, y parece claro que la forma de controlar que vehículos no autorizados accedan a estas zonas será digital, prescindiéndose de los polémicos bolardos, pero esto aún no es una decisión cerrada. «Parece que estamos todos de acuerdo, pero es una de las cosas que hay que consultar», explica el concejal de Movilidad, Pelayo García, que ayer explicó cómo será el proceso en la reunión de la comisión de Urbanismo.

En paralelo, se están redactando los pliegos para contratar el servicio que se encargará de hacer las mediciones que certifiquen que esas son, efectivamente de bajas emisiones, ya que deberán cumplir unos estándares de contaminación acústica, lumínica y atmosférica, sobre todo de partículas en suspensión.

La consulta estará abierta durante veinte días, en los que también se publicarán una memoria explicativa de los objetivos de las zonas de bajas emisiones y una propuesta técnica como punto de partida para la futura norma municipal.