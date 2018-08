Una avilesina y su hijo regresan a casa después de ser retenidos en Turquía por la pareja de ella La mujer había conocido a un hombre por internet y se marchó a vivir con él, pero pronto surgió un choque de culturas ALBERTO SANTOS AVILÉS. Miércoles, 1 agosto 2018, 03:15

Conocerse por internet, enamorarse y decidir iniciar una vida juntos es algo frecuente en tiempos de las redes sociales. Pasa muy a menudo en todos los rincones del planeta. Hay quienes mantienen las relaciones a distancia, aunque en muchos casos uno de los miembros de la nueva pareja se 'sacrifica' y deja atrás todo para viajar con el otro. Es lo que le sucedió a una avilesina el pasado mes de julio tras contactar a través de internet con un hombre extranjero e iniciar junto a su hijo un complicado y breve periplo que la llevaría por Egipto, Turquía y Madrid, para acabar de nuevo en Avilés. Una denuncia de su familia avilesina ante la Policía Nacional facilitó su regreso, previa intervención de Interpol.

Las alertas saltaron casi de forma inmediata desde que la mujer se asentó junto a su hijo y a su nuevo novio en Turquía. No fue ella quien denunció la situación que empezó a padecer casi desde el principio por un choque de culturas con la familia de él, musulmanes, a lo que se sumó la falta de comunicación. La denuncia llegó de parte de sus familiares avilesinos, que no dudaron en trasladar a la Policía Nacional lo que consideraban una retención en toda regla. Según su relato, una vez en Turquía la obligaban a ponerse el burka -forma de ropa tradicional usada por mujeres en algunos países de religión islámica- y no la dejaban salir de casa ni regresar a España. Comenzó así un tira y afloja en el que la familia de Avilés denunció, según ha podido saber este periódico, que llegaron a producirse coacciones para evitar que la mujer y su hijo regresaran a Asturias.

Al final, el novio y su familia depusieron su actitud y la mujer avilesina pudo volver a casa. Una vez en Avilés, se personó en la comisaría de la Policía Nacional de la ciudad para declarar que la familia de él la quería aclimatar a la cultura musulmana y que no hubo entendimiento. «No nos llevábamos bien y volví», dijo según fuentes policiales. También habría asegurado en su declaración que aún mantiene la relación con su novio, aunque de momento tendrá que ser a distancia.