El Ayuntamiento de Avilés concede licencia de obra para la escuelina de La Luz

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Avilés concedió ayer la licencia para que el Principado pueda acometer las obras necesarias en el ... Colegio Poeta Juan Ochoa de La Luz para poner en marcha la escuela de 0 a 3 años. La contratación de este proyecto por parte de la Consejería de Educación está en su recta final con la empresa Sedes como la mejor posicionada para hacerse con esta obra que se licitó por casi 400.000 euros.

El proyecto supone dotar al colegio de tres unidades del Primer Ciclo de Educación Infantil que contarán con una superficie útil total de casi 250 metros cuadrados, sumando las tres aulas, el área administrativa, aseos, espacios para el personal y una sala polivalente. Una vez adjudicadas las obras, el plazo de ejecución será de cuatro meses.

La escuelina ocupará parte del porche del aulario del Poeta Juan Ochoa que está más próximo al Instituto Virgen de La Luz y parte de la planta baja en el aula de fisioterapia, la zona de acceso y circulación y el gimnasio para dotar al centro de tres unidades del Primer Ciclo de Educación Infantil (de cero a tres años). Se ha seleccionado esta zona para el centro porque interfiere menos en el funcionamiento del resto del edificio y cuenta con cubierta y forjado, además de ser un espacio diáfano que permite una distribución solamente condicionada por los pilares ya existentes. Además, el acceso podrá ser a través del patio que ya se utiliza para el alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil y que cuenta con una entrada independiente desde el exterior. En esta zona se instalará también un pérgola para los carritos de los niños.