La escuelina estará en el aulario más cercano al instituto. MARIETA

El Ayuntamiento de Avilés concede licencia de obra para la escuelina de La Luz

La contratación de la empresa constructora por parte de Educación está en su recta final. Tiene un presupuesto de casi 400.000 euros

Yolanda De Luis

Avilés

Martes, 21 de octubre 2025, 07:55

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Avilés concedió ayer la licencia para que el Principado pueda acometer las obras necesarias en el ... Colegio Poeta Juan Ochoa de La Luz para poner en marcha la escuela de 0 a 3 años. La contratación de este proyecto por parte de la Consejería de Educación está en su recta final con la empresa Sedes como la mejor posicionada para hacerse con esta obra que se licitó por casi 400.000 euros.

