«El Brexit puede llegar a ser una oportunidad para Europa y España» «Puede haber un aplazamiento en la salida del Reino Unido de la Unión. La presidenta ya ofreció un retraso en su toma de posesión» Francisco Aldecoa. Catedrático

Presidente en España del Movimiento Europeo, el catedrático Francisco Aldecoa (Madrid, 1949) defendió ayer en La Granda el potencial de la Unión Europea y las oportunidades que se abren con la salida del Reino Unido

-Las últimas estadísticas sitúan a España como uno de los países más europeístas, sin embargo en las últimas elecciones a penas se habló de Europa. ¿No hay una contradicción entre esos dos datos?

-No. En la medida que las elecciones europeas se celebraron al tiempo que las locales y autonómicas, eso redujo el debate de los asuntos europeos. En la encuesta del Eurobarómetro de abril de 2019, España se encuentra en la media del sentimiento europeísta, un pelín por encima. Y la participación en las elecciones europeas fue diez puntos más alta que en otros países por coincidir con los procesos nacionales.

-Sin embargo, en la vida diaria, la influencia de las políticas europeas es fundamental para el desarrollo de España.

-No cabe duda. Y de todos los países miembros. Los efectos de la política económica europea, de la política exterior, la de cohesión... son inmensos para los ciudadanos. Igual la gente no es consciente de todo lo que les afecta.

-Usted defiende que el Brexit es una oportunidad para la Unión. ¿Habría que revisar procesos, agilizar las tomas de decisiones?

-Estoy convencido de que es así. Es una oportunidad para la Unión y para España. Solo se están diciendo los aspectos negativos, que existen, pero se obvian las ventajas. Habrá dificultades comerciales, pero desde el punto de vista estratégico y político es un paso.

-¿Por ejemplo?

-Por primera vez, la base de Rota se convierte en cuartel de operaciones de la Unión Europea. Y, hasta ahora, ese cuartel estaba en el Reino Unido cuando hasta ahora solo se consideraba una base americana. Desde ahí se dirigirá la Operación Atalanta, la mayor de la Unión contra la piratería en el Índico.

-¿Poder ver la evolución de un estado fuera de la Unión y poder trasladar esa experiencia a otros también es una ventaja?

-Ya se está viendo con la caída de la libra y la reducción de su crecimiento. Y solo por decir que se van a ir. En estos tres años se ha producido una cohesión entre los estados miembros. Ya a nadie se le ocurre salirse. Hace tres años pensábamos que podían irse Hungría o Polonia, y hoy protestarán, habrá dificultades, pero no está en la cabeza de nadie salir. La cohesión entre los estados y las instituciones y la percepción de los ciudadanos ha cambiado de manera considerable. También hay otros elementos como el cambio en la situación económica.

-¿El Brexit duro es inevitable?

-Puede haber un aplazamiento. La nueva presidenta ya ofreció un retraso. Lo más importante es que la política exterior británica está más cerca de europea que nunca, como ha pasado esta semana con el petrolero.

-¿La crisis del Open Arms es un fracaso de Europa?

-Más allá de la necesidad de atención humanitaria a esas personas habría que matizar. Las competencias sobre las fronteras son nacionales y las instituciones europeas no tienen capacidad para sancionar a Salvini. Lo que evidencia es la necesidad de una política común de inmigración y de asilo para evitar estas situaciones.

-Sin embargo, el esfuerzo de la Unión Europea no se trasladado. ¿No falla la comunicación de Europa y no se transmiten muchas de las cosas que se hacen?

-Completamente de acuerdo. La operación Sophia tenía el objetivo de deshacer las mafias. No se logró del todo, pero hizo una labor de salvamento en el Mediterráneo como no se ha hecho otra en la historia. Y no se divulgó.

-En el panorama mundial, Europa es un referente. En temas como la industria, ¿debería defender Europa nuestro modelo sin poner en peligro su actividad?

-No cabe duda. La Unión debe desarrollar más su política industrial y tener estímulos. En materia de Defensa, España participa en 17 de los 34 proyectos y tiene una capacidad industrial tremenda. El nuevo avión de combate es un paso decisivo. Pasamos de ser clientes, en el F-35, a socios, con todo lo que implica en puestos de trabajo y transferencia de tecnología

-Su generación ha conocido el aislacionismo a una España integrada en la UE. ¿Soñó alguna vez ese cambio?

-Soñar sí, pero cuando veo ese escepticismo, sobre todo en los medios de comunicación, me pregunto dónde estaban hace cuarenta años. El cambio es profundo: en la participación de España y en la transformación de la Unión Europea que pasó de una comunidad de naturaleza económica a una unión político en treinta años. Me sorprende que no nos demos cuenta colectivamente de este cambio.

-¿Cual es el próximo gran reto?

-La reforma de los tratados para conseguir más democracia, más eficacia, más unión económica. En los últimos diez años se ha perdido el modelo social, la Comisión necesita más competencias; gestión de la emigración, defensa...