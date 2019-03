Brisa Fenoy: «Si 'Lo malo' hubiera ido a Eurovisión no se hubiera entendido tan bien el mensaje» Brisa Fenoy abre esta noche los conciertos del antroxu. / JAVIER LIAÑO Brisa Fenoy. Compositora y cantante «Hay que concienciar a través de la música con la que la gente se identifica, e ir más allá de la minoría underground» RUTH ARIAS Viernes, 1 marzo 2019, 03:57

Brisa Fenoy (Algeciras, 1991) sabe desde hace dos décadas que lo suyo es la música, y desde el año pasado lo sabe ya todo el mundo. Lo mismo posa para la portada de una revista o una campaña de moda que compone un tema sobre los inmigrantes que cruzan el estrecho o se convierte un trap en el himno del 8 de marzo. Llevaba ya años trabajando, pero saltó a la fama gracias a 'Lo malo', la canción con la que las concursantes de Operación Triunfo Aitana y Ana Guerra reventaron las pistas el verano pasado. Hoy llega a Avilés para poner el ritmo a la noche previa al Descenso, pero no solo para eso, también para despertar conciencias.

-Dice que quiere cambiar el mundo, y el carnaval es una buena oportunidad para ensayarlo.

-(Ríe) No es que quiera cambiarlo, es que es lo que debe hacerse, y todos debemos contribuir a ello. El carnaval tiene un poco de eso, de personas unidas para hacer cosas en conjunto, porque el cambio debe hacerse de forma positiva y de celebración, no con tanta manifestación y protesta. En Cádiz, por ejemplo, las chirigotas hacen una crítica feroz al sistema.

-¿Por dónde va a empezar?

-Por mí misma, desde lo que hago cada día a lo que digo a través de mis canciones, lanzando mensajes. Con el ejemplo se contagia a los demás.

-De momento ya tenemos claro que lo malo no lo quiere.

-No, en absoluto. Lo malo hay que echarlo fuera, lo mismo los pensamientos que los hábitos, las palabras o las personas.

-Fue la canción más escuchada el año pasado, según Promusicae.

-¿En serio? ¡Uau! Espero que no se confundan, porque es como si estuviera cumpliendo mi sueño a través de la música pop mainstream, donde normalmente no se envían mensajes. Lo importante es concienciar con una música con la gente se siente identificada, ir más allá de la minoría underground, donde ya existe ese nivel de concienciación. 'Lo malo' fue una canción muy potente a nivel pop y casi un himno feminista. Tuvo una fuerza increíble.

-Usted es una independiente disfrazada de mainstream.

-¡Sí! Justo. Soy así, con ideas más independientes, pero es que en el lado oscuro hacen falta guerreros. En el mainstream hay carencias de mensaje, de contenido y de valores, y yo quiero ser un motor de cambio junto a otros artistas. Hay que crear una corriente diferente.

-Y 'Operación Trinfo' la lanzó a la fama sin haber concursado.

-¿Verdad? Me puso en el mapa. La gente siempre me decía que me presentase al concurso, pero yo no lo veía. Soy compositora ante todo, y no me veo capaz de cantar las canciones de otro. Esa es otra profesión y muy difícil, pero no es para mí. Y por activa o por pasiva me salpicó. Nunca se puede decir «de este agua no beberé».

-¿Hubiera disfrazado l a canción de algo para colarla en Eurovisión?

-Yo creo que no. Las cosas fueron como tuvieron que ser. Fue la canción del verano, y en Eurovisión creo que no se hubiera entendido tan bien el mensaje.

-¿Viene con ánimo festivo?

-¡Sí! Hay que disfrutar muchísimo.

-¿Cómo será el concierto?

-Una invitación a la reflexión a través de la música y la palabra. Y obviamente acabaremos bailando.

-¿La veremos luego por las calles de Avilés?

-Creo que sí, algo haremos por ahí. Me han dicho que Avilés es precioso y que me va a encantar.