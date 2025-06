El concejal Pelayo García es una de las caras más sonrientes del gobierno municipal, aunque en ocasiones la crítica rodee a las intervenciones urbanísticas ... que plantea en la ciudad siempre apuesta por el diálogo en busca de acuerdos. Conversamos con él sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que Europa obliga a regular en una ordenanza que ya fue objeto de debate el viernes en el Pleno, y también sobre las transformaciones en movilidad que va a vivir la ciudad con las actuaciones en marcha y las futuras que se plantean.

–Acaba de concluir la encuesta a la ciudadanía sobre la regulación de la Zona de Bajas Emisiones, ¿qué resultados hay?

–Era preceptivo hacer una consulta previa y, como en otros procesos, hemos preferido que sea abierta, que la ciudadanía no opine sobre un texto cerrado, por eso todavía estamos recopilando toda la información que se recoge en las más de 400 encuestas que se han enviado. Todavía no se ha finalizado el informe.

–¿Y cuando se tenga ese informe, qué pasos se seguirán?

–Se trabajará con los grupos municipales para cerrar un borrador de la ordenanza y luego el texto articulado se someterá a información pública de nuevo. Al final se trata de que no sea una cuestión traumática para los ciudadanos, aunque lo cierto es que en Avilés tenemos interiorizado desde los años ochenta los beneficios que tienen las zonas peatonales, porque entonces ya se apostó por eliminar el tráfico del centro. En muchas otras ciudades adaptarse a las directrices de Europa es más traumático, pero nosotros ya tenemos hecha la transformación urbana del centro de la ciudad, ahora nos queda aprobar ese marco regulatorio y los sistemas de control.

–En la consulta pública se establecía la posibilidad de que el control no fuese con bolardos.

–En la redacción del Plan de Movilidad los grupos políticos llegamos a un consenso sobre su sustitución por un sistema digital y por eso se preguntó en la consulta ciudadana ahora sobre esto también. En la Zona de Bajas Emisiones que planteamos hay que diferenciar dos ámbitos. Está la actual zona peatonal consolidada y la queremos añadir ahora, que tendrá menos restricciones y que está en el entorno de la calle La Muralla, la del Marqués y las calles Palacio Valdés, Pablo Iglesias y Libertad. Ahora hay que decidir qué vehículos pueden circular, qué vehículos pueden estacionar o si queremos establecer algún tipo de moratoria, pero lo que sí tenemos que instalar obligatoriamente son sistemas de control de acceso, y de medición de contaminantes acústicos, lumínicos y atmosféricos. Hay que tener una radiografía previa y establecer cuál va a ser el resultado una vez implementadas las medidas.

–¿Tienen esa radiografía previa?

–Contamos con los datos de la información de la red de control de calidad de aire del Principado y los de los proyectos piloto que desarrollamos en su día en La Merced y La Constitución. Lo que decimos en la memoria es que nosotros no tenemos mediciones propias de la calidad del aire, pero no que no existan, sí existen y además en los últimos años arrojan resultados positivos en mejora de la calidad del aire, en parte por las medidas de tráfico adoptadas.

–En Avilés las quejas de falta de aparcamiento en el centro son constantes y restringir más calles sabe que traerá más críticas, ¿verdad?

–Hay que dejar claro que en la obra que estamos haciendo en la calle La Cámara no va a haber una reducción de las plazas de aparcamiento, es simplemente el remate de la transformación urbanística de la zona. Lo que sí plantearemos en este espacio es crear una zona de alta rotación de aparcamiento que afectará a unas cien plazas en las que se controlará que los vehículos roten realmente. Con estas 'plazas calientes' damos respuesta a una petición reiterada de varios agentes de la ciudad, y contribuimos a que el acceso al centro de Avilés no suponga un obstáculo a la actividad económica, comercial y hostelera, algo en lo que ya llevamos trabajando tiempo con otras medidas como el aparcamiento gratuito vinculado a la compra en el comercio local.

–Han puesto en marcha el aparcamiento disuasorio de La Grandiella y pronto el del PEPA, ¿hay otras previsiones para que Avilés tenga más espacio para estacionar?

–Tenemos un importante volumen de aparcamientos tanto en superficie como subterráneos, En los últimos diez años se han creado 819 nuevas plazas de aparcamientos en superficie. Además, está previsto que próximamente abran las 276 del Niemeyer y se incorporen al sistema ORA las veinticinco de la estación de autobuses. Además, nuestro compromiso es incorporar más aparcamientos en el entorno de la Zona de Bajas Emisiones y por eso ya se está trabajando en un proyecto para la prolongación de la calle La Cámara convirtiéndola en un sentido único de circulación y ampliando las plazas de aparcamiento pasando a batería al menos una de las márgenes. No obstante, los datos nos dicen que no hay saturación de los aparcamientos en la ciudad dado el grado de ocupación. Por ejemplo, en la zona regulada la media de ocupación es del 33%.

Transformación urbana

–En el mandato pasado se aprobó el Plan de Movilidad con un horizonte de diez años, ¿qué grado de ejecución tienen las medidas que se contemplan en él?

–Se trataba de un plan estratégico con la vista puesta en diez años para su desarrollo, como bien dice, pero hay una serie de medidas que se han podido adelantar porque disponíamos ya de un proyecto de ciudad definido y pudimos conseguir financiación de Europa que está siendo clave para la transformación que Avilés está viviendo en estos años. La apuesta de Europa por cofinanciar medidas que mejoren la calidad de vida y la salud de los ciudadanos nos permitió ejecutar en el corto plazo medidas recogidas en el Plan a más largo plazo como las urbanizaciones de La Merced, Pedro Menéndez, Los Llaos o El Carbayedo. Con lo que del Plan de Movilidad tenemos ya hecho el grueso de la transformación urbana que se planteaba ya que también está en marcha, gracias a la alianza con el Principado, los intercambiadores y actuaciones en el ámbito de Los Telares, Jardines y el Hospital San Agustín en materia de transporte público. Este es el paso previo para dar respuesta a una de las demandas fundamentales que se recogía en el Plan de Movilidad, la mejora integral del transporte público en la comarca de Avilés.

–¿Y cuándo se verá?

–El próximo año habrá cambios ya. El eje de la estación y el Hospital San Agustín es sobre el que va a pivotar el transporte público de la comarca y la intermodalidad. Las obras están en ejecución y de forma paralela el Consorcio de Transportes hará una reordenación de las líneas. Este año se licitarán ya las tres concesiones de transporte colectivo, ya que están prorrogadas desde finales de 2024. Además, este proceso, incluirá un cambio en la flota que contribuirá a mejorar la experiencia de los usuarios, que gracias a los cambios en la información, no sólo los paneles en las paradas sino también la tarjeta Conecta, ya ha cambiado sustancialmente para bien. Además se ultima un sistema de información para la telefonía móvil. Ya estamos viendo con los cambios hechos un aumento del número de titulares de la tarjeta y el número de viajes que se realizan, algo a lo que también ha contribuido la apuesta que hemos hecho en Avilés por el transporte gratuito para los jóvenes, lo que disminuye el transporte privado y también contribuye a que los jóvenes tengan conciencia de que el transporte público es un medio fiable y adecuado. Todo contribuirá a que consigamos invertir esa pirámide de movilidad existente cuando aprobamos el Plan en la que el principal medio usado es el vehículo privado.

–En materia de movilidad, las quejas sobre el estado de las avenidas de Los Telares y de Lugo no cesan, ¿habrá una solución en algún momento?

–Hemos hecho diferentes requerimientos tanto a Carreteras como al Principado sobre el mantenimiento de todas las infraestructuras que no son de nuestra competencia. El Principado está haciendo ahora trabajos de desbroce en las carreteras autonómicas y Carreteras está interviniendo también. Es cierto que el deterioro que tiene un tramo de Los Telares y la avenida de Lugo es importante, algo en lo que insistimos y hacen intervenciones periódicas de mantenimiento. No obstante, queremos que el resto de administraciones sean mucho más diligentes con el mantenimiento de sus infraestructuras porque hay un amplio margen de mejora.

–Otro de los ejes es la movilidad sostenible y ampliar los carriles bici, la conexión con Castrillón es ya una demanda histórica.

–Esa propuesta se recogía en el Plan de Movilidad como el carril bici entre Los Llaos y Miranda que pudimos adelantar por una cuestión de oportunidad de financiación europea. Ahora la siguiente fase va a ser intervenir en el cruce de Los Llaos con Miranda para mejorar la seguridad, para lo que ya hemos solicitado autorización al Principado, y tratar de conectar ese anillo con el resto de San Cristóbal y La Sablera. Sobre la conexión con Castrillón, es una actuación que requiere tener financiación, el proyecto está ahí en espera de la oportunidad de disponer de presupuesto.

–¿La vía Europa se ha agotado?

–Seguirá, pero de otra forma. De hecho antes de los Next Generation invertimos con éxito los fondos DUSI. Y ahora hemos presentado a la nueva estrategia de desarrollo local integral el plan denominado La Carriona en Movimiento, que recoge cuestiones de movilidad y de conexión del barrio con el centro de la ciudad a través de la calle Río San Martín, incluyendo carril bici o la mejora del acceso peatonal desde La Carriona hasta el centro. Esperamos saber algo en el tercer trimestre del año.

–¿Tienen más proyectos en perspectiva para buscar financiación europea?

–En estos momentos trabajamos en finalizar los proyectos Next Generation que tenemos en marcha, que no son pocos, y que tienen unos plazos concretos para garantizar la financiación como la oficina de turismo, el albergue de peregrinos, los caños de San Francisco, San José Artesano o el PERTE del agua, por ejemplo.

–Acaban de renovar el acuerdo PSOE-IU para completar los próximos dos año de mandato, y en él hablan de un plan para los barrios, ¿qué significa?

–A través de los grupos de participación se hizo el año pasado un diagnóstico de los barrios, tanto sobre las necesidades de mantenimiento y la percepción que los vecinos tenían sobre aspectos también relacionados con la cultura, por ejemplo. Queremos incorporar e implicar al tejido ciudadano en el desarrollo de sus barrios para elaborar un plan que será un documento estratégico para los próximos años. Este gobierno tiene como prioridad que los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a los servicios públicos en igualdad de condiciones.

–En sus competencias está también la recogida de residuos que está en transformación también en Avilés. ¿Los cambios tienen resultados?

–Hemos dado un salto importante en los últimos tiempos. Hemos extendido la recogida de orgánica al conjunto del municipio . Es una fracción muy importante porque es la que más pesa en el resto. Hemos superado el 24% y hemos reducido un 2% el porcentaje de generación de residuos. Estamos implementando una app para que los ciudadanos puedan abrir los contenedores con el móvil. Y estamos también con Ecovidrio desarrollando una campaña. Han detectado en un estudio que en el ámbito de Sabugo, El Quirinal y centro histórico existe un margen amplio de mejora.

–¿Hay más aspectos mejorables?

–La concienciación ciudadana es muy importante y especialmente en relación con los enseres. Por cada aviso que se recibe en los dos medios que hemos puesto en marcha, para los que van a vertedero y para los que pueden tener una segunda vida, hay dos abandonos en la vía pública. Si queremos una ciudad bonita y acogedora, tenemos que tener comportamientos cívicos.

–Otra de sus competencias es la relacionada con los animales y por fin parece que el albergue se construirá en Candamo, ¿comenzaron ya las obras?

–Ya están con los trabajos previos de desbroce y hay una parte de la estructura que es modular que entiendo que ya se está construyendo para luego instalarla sobre el terreno. Ya hay un acceso consolidado obra del Principado y la parte de suministros que depende también de la Consejería y también avanza. Además, los técnicos del Consorcio están ya comenzando a definir los equipamientos necesarios para cada uno de los espacios del albergue, para que cuando finalice la obra de los edificios, que será a lo largo del año que viene, podamos poner en funcionamiento en el menor tiempo posible la instalación.