La Cámara gestiona las ayudas para la contratación de beneficiarios de garantía juvenil

Fernando Del Busto Avilés Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

La Cámara de Comercio de Avilés ha abierto el plazo para recibir las solicitudes de ayudas destinadas para la contratación de jóvenes que se hayan visto beneficiados del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). De esta manera, la entidad será el referente en la comarca para las ayudas concedidas en el Programa de Garantía Juvenil que contempla el Programa Operativo del Fondo Social Europeo Plus para el periodo 2021-2027 de la Unión Europea.

Estas ayudas buscan fomentar contratos indefinidos para los beneficiarios del programa de garantía juvenil, entiendo por tales aquellas incorporaciones al mundo laboral con una duración mínima de seis meses y jornada completa.

Podrán beneficiarse todas las personas que, en el momento de la convocatoria, se encuentren dentro del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, donde se encuentran personas entre los 16 y 30 años que no se encuentran estudiando ni en el mercado de trabajo y quieren incorporarse a él. Además, los beneficiarios deben haber terminado la orientación vocacional que se imparte en el programa Talento Joven.

Cada contrato recibirá una ayuda de 5.000 euros. Se concederán por concurrencia no competitiva, es decir, se tramitarán y concederán en función del orden de llegada a la Cámara de Comercio y la comprobación de que se ha aportado toda la documentación exigida por la convocatoria.

El plazo de presentación de las solicitudes vence el próximo 31 de diciembre, salvo que antes se hayan agotados los fondos presupuestarios de la convocatoria.

Además de la gestión de estas ayudas a la contratación, la Cámara de Comercio de Avilés realiza otras actividades para favorecer la inserción de los jóvenes que no han completado su formación, pero que tampoco son activos en el mercado de trabajo.

Así, a lo largo del desarrolla el programa Talento joven, que incluye la Feria Talento joven que sirve de punto de encuentro entre los desempleados y el mercado laboral y formativo.