El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La conferencia organizada por la Asociación Pedro Menéndez con Cani Guardado en el centro. PALOMA UCHA

Cani Guardado, presidenta de Amiganza: «Las mujeres sufrimos más la soledad no deseada, incluso estando en compañía»

La presidenta de Amiganza habló sobre este problema en las Jornadas de La Mujer de la Asociación Pedro Menéndez

L. L. P.

AVILÉS.

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:53

La soledad puede manifestarse de múltiples formas, pero una de las más complejas es aquella que se presenta aún estando rodeados de gente.

De ... ello se encargó de hablar ayer Cani Guardado, presidenta de la asociación de mayores Amiganza, en una ponencia enmarcada en las Jornadas de la Mujer de la Asociación Pedro Menéndez de Avilés. Bajo el nombre 'La soledad no deseada en la mujer', Guardado, que dejó claro que «no soy experta», habló de su realidad y la de otros tantos mayores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos acusados de la muerte de José Antonio Justel, antes de salir del pub de Gijón: «Te vamos a matar, primo, primo»
  2. 2 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  3. 3 Un conductor ebrio choca contra tres vehículos estacionados en Gijón
  4. 4

    «Esto es como una segunda casa, ya no quedan sitios así»
  5. 5 El mensaje de Leticia Sabater a un pueblo de Asturias: «Vamos a petarlo»
  6. 6 15 distinciones, más que ningún año, para «lo mejor de Asturias»
  7. 7 Perlora, un lugar «impregnado en nuestro recuerdo»
  8. 8

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  9. 9

    La calle Eleuterio Quintanilla, en Gijón, perderá un carril para compensar la pérdida de aparcamientos en La Serena
  10. 10

    La investigación del crimen del ganadero riosellano se centra en su entorno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cani Guardado, presidenta de Amiganza: «Las mujeres sufrimos más la soledad no deseada, incluso estando en compañía»

Cani Guardado, presidenta de Amiganza: «Las mujeres sufrimos más la soledad no deseada, incluso estando en compañía»