El Centro de FP Avilés, pide solución a la falta de espacio para la formación básica

El director del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Avilés, Luis Fernando Gijón, trasladó ayer a la concejala de Cultura, Nuria Delmiro, las urgencias de espacio en el recinto de la calle del Marqués. El alumnado de la FP básica no cabe y el problema es que la solución se antoja difícil porque no vale cualquier aula para acoger el desdoble.

Gijón explicó a Delmiro que en el plan elaborado por el centro de cara a retomar el curso 2020-2021 en condiciones de seguridad habían planificado un regreso semipresencial, con la mitad de la clase un día en el centro y la otra mitad, con material para seguir la misma desde su domicilio. El problema surgió el pasado viernes cuando la Consejería de Cultura publicó la última circular con instrucciones para la vuelta a las aulas y en la que la FP básica se asemeja a primero y segundo de primaria, es decir, las clases tienen que ser presenciales.

«No tenemos aulas. Pero ni siquiera nos valdría que el Ayuntamiento nos cediese espacios municipales porque estamos hablando de materias como mantenimiento de vehículos o peluquería y estética que precisan un equipamiento específico», explicó ayer el director del CIFP tras la reunión con la concejala.

La consejería está al corriente del problema y el centro a la espera de una solución con la urgencia de que ayer terminaban las preinscripciones y que el curso empieza el lunes 28. O sea, quedan dos semanas (diez días laborables) para que la Dirección General de Enseñanzas Profesionales adopte una decisión y al equipo directivo le dé tiempo a ponerla en marcha.

Luis Fernando Gijón no pone paños calientes a la hora de ilustrar la encrucijada. En un centro que ya se quedó pequeño hace muchos años, y que ha contado con el compromiso sucesivo de los últimos consejeros para una futura ampliación que aún no ha llegado ni tiene visos de comenzar a corto plazo. «Aunque tiráramos paredes no tendríamos dónde meter al alumnado», indica Gijón, quien teme que la decisión pase por dejar a alumnos fuera. «Yo le veo pocas soluciones a este problema» y la única factible a día de hoy es bajar la ratio y quedarse en Automoción con solo uno de los dos grupos y en Peluquería y Estética, con la mitad del alumnado.

Para el director este problema puntual enlaza, en realidad, con uno mayor y que pasa por «plantearse la formación profesional en Avilés».

A la espera de las matriculaciones de septiembre, el CIFP había registrado en julio menos solicitudes de plaza que otros años, 683. Aunque el número es provisional, sí evidenciaron que las preferencias sobre los grados no difieren demasiado de cursos precedentes con Mecatrónica Industrial a la cabeza, seguido de Administración de sistemas informáticos en red y de Sistemas microinformáticos y redes.