Urgente Pedro Sánchez visitará Degaña este viernes
El consejo de administración de La Curtidora aprobó esta mañana el presupuesto. LVA
Centro de empresas de Avilés

La Curtidora vuelve a congelar sus precios por undécimo año consecutivo

El centro de empresas de Avilés aprueba un presupuesto que crece un 6,7% «gracias al alto nivel de ocupación»

LVA

Jueves, 21 de agosto 2025, 14:22

Los emprendedores radicados en el centro de empresas de La Curtidora, en Avilés, seguirán pagando en 2026 los mismos alquileres que el año pasado. El consejo de administración ha aprobado esta mañana un presupuesto que vuelve a congelar los precios por undécimo año consecutivo. Es decir, se mantienen las mismas tasas que en 2015.

Así, el alquiler de oficinas sigue siendo de 120 euros mensuales, que dan derecho no solo al uso del espacio, sino también a mobiliario, Internet, telefonía fija y servicios comunes, las naves se mantendrán en 360 euros al mes, mientras que los puestos de coworking se quedan en los 75 euros mensuales y el salón de actos, salas de reuniones, despachos o aulas desde doce euros por hora.

A pesar de esta congelación de los precios, el presupuesto para el próximo año crece en un 6,7% hasta los 678.245 euros «gracias al alto nivel de ocupación de las instalaciones». A 30 de junio de este año el 88% delespacio disponible estaba ocupado, alcanzando el 82% en oficinas y el 100% en naves).

Desde su apertura ininterrumpida las 24 horas, todos los días, desde 1995, La Curtidora ha sido el punto de partida de 374 nuevas empresas, con una tasa de supervivencia del 77% a los cinco años, y ha facilitado la implantación de 154 empresas procedentes de otros municipios de España, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Avilés.

