Cinco refugiados colombianos en Avilés: «Somos atacados por defender a nuestra gente y el territorio»

L. L. P. Avilés Viernes, 20 de junio 2025, 00:15 Comenta Compartir

«En Colombia está muy difícil hacer transformaciones y tener derechos de los que ustedes disfrutan. No me voy a extender en cuáles, pero básicamente el que no te maten por hacer sindicalismo, que haya un subsidio de desempleo, que haya pensiones dignas, que no te mueras a las puertas de un hospital». Así resumía Javier Orozco la situación que se está viviendo en su país por defender derechos fundamentales.

Orozco es exdirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y desde hace tiempo está refugiado en Asturias por amenazas de muerte en su país. Su situación le llevó a coordinar el Programa Asturiano de Atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, que gestiona Soldepaz Pachakuti, a través del que recientemente han llegado a Asturias Claudia Sarasty, Greyci Solano, Maydany Salcedo, Stiven Maldonado y Jesús Ylson Arias Marmolejo, todos ellos amenazados de muerte en su país por defender los derechos humanos.

Los seis fueron recibidos ayer en el Ayuntamiento de Avilés por concejal de Cooperación, Agustín Medina, en el marco del Día Mundial del Refugiado. En el encuentro también participaron los concejales Pelayo García, Noé Vega, Raquel Ruiz y Manuel Campa, y representantes de oenegés.

La situación actual en Colombia ha dejado un total de nueve millones de personas desplazadas que se han visto obligadas a marcharse del país ante «un marco tan restrictivo de privilegios intocables que nos hace pensar lo de Colombia está muy lejano de ser una democracia».

Entre esos desplazados está Greyci Solano, líder social, comunal y sindical, que ayer agradeció el apoyo y la ayuda de todas las asociaciones que se vuelcan con ellos y, en concreto, del Ayuntamiento de Avilés. «Somos atacados, somos amedrentados, somos hostigados por defender los derechos humanos, por defender a nuestra gente y por defender nuestro territorio», destacó.

Por su parte, el concejal Agustín Medina dio a los presentes un mensaje de aliento ante su «valor y determinación» «Creo que hay muchas posibilidades de que consigáis recuperar vuestro país y vuestra vida», afirmó.

Medina viajó el pasado marzo con la Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz a zonas de conflicto armado en el centro y el nororiente colombiano, donde pudo constatar el tamaño y degradación del conflicto armado interno y el peligro que trae para la vida luchar por los derechos humanos.

Temas

Refugiados

Avilés