La Comisión Europea ya reconoce el modelo de innovación empresarial de Avilés

El modelo Avilés de innovación comienza a ser reconocido más allá de nuestras fronteras. Así, el Ayuntamiento de Avilés anunció ayer que la empresa ... avilesina Room 2030 ha recibido el Sello de Excelencia Europeo de Innovación concedido por la Comisión Europea, siendo la primera compañía de la región en lograr este reconocimiento. La medida permitirá que la empresa acceda a dos millones de euros de financiación comunitaria, además de otro millón de euros que ha logrado en rondas de financiación con inversores privados.

De esta manera, logra un importante respaldo para su propuesta de construcción industrializada y un empuje suficiente para consolidar un modelo de negocio que rompe con las dinámicas tradicionales en el sector de la construcción.

No hay que olvidar que la Comisión Europea es un organismo muy exigente a la hora de conceder este tipo de reconocimientos. Lo habitual es que vengan precedidos de numerosas auditorías y verificaciones, por lo que por si solos ya representan una marca de calidad ante el mercado.

El reconocimiento a Room 2030 llega en una semana en la que otra empresa avilesina, Sialtrónica, era galardonada como la empresa más innovadora de España en el encuentro anual de la red Innpulso que agrupa a municipios españoles comprometidos con la innovación.

No es el primer reconocimiento de importancia que logra Sialtrónica, que también ha sido reconocida en la cumbre mundial de Naciones Unidas.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, no ocultaba ayer su satisfacción por ambos reconocimientos. «Este es el crecimiento que queremos para las empresas de nuestro entorno empresarial y de este modelo de innovación de la ciudad», declaró.

Lo cierto es que ambas empresas reflejan a la perfección tres de las claves del modelo Avilés de innovación: colaboración público-privada, visibilidad y respaldo a los 'innoemprendedores'. No cabe ya el debate sobre la existencia o no del modelo Avilés de innovación. Pocas comarca de España pueden presentar un tejido innovador con once centros privados, un equipamiento mixto tan singular como es la Manzana del Acero y un centro tecnológico como Idonial.

Los ejemplos que se pueden encontrar se ubican en territorios con mucha más población y no en comarcas como la avilesina, la tercera de Asturias en población y la segunda en actividad industrial. El único debate posible sería si ese desarrollo se puede entender sin la realidad metropolitana de Asturias o no, pero es evidente que en este vértice del área central asturiana existe un modelo propio de innovación con tres claves y que se pueden ejemplificar en las empresas que han sido reconocidas esta semana, aunque la comarca dispone de un amplio catálogo de ejemplos, siendo esta otra de sus fortalezas.

Las claves del modelo Avilés

La primera de las claves pasa por la colaboración público-privada, aunque se podría ir más allá y hablar de una idea de cooperación, ya que en ocasiones se da entre empresas privadas. Room 2030 nace con el respaldo de ArcelorMittal y en su proyecto de habitación para hoteles colaboran otras empresas de la ciudad, como Saint-Gobain y sus soluciones más avanzadas para la construcción.

Por su parte, Sialtrónica se asentó en la ciudad gracias al programa de captación de inversiones de la Cámara de Comercio de Avilés. Como se ve, ambas proyectos se han visto respaldados desde el área de Avilés Empresas y el Ayuntamiento de Avilés. La cooperación es una constante que se extiende con la idea de fortalecer los proyectos empresariales.

La idea de visibilidad responde a uno de los paradigmas de la nueva economía. La propia creación del parque científico tecnológico responde a ese modelo. Su realidad era algo que ya existía, pero que no se había formulado como tal. La visibilidad, la divulgación de la actividad, es hoy en día tan necesaria para las empresas como la calidad.

Por último, la apuesta por los 'innoemprendedores'. Todo proyecto empresarial cuenta con respaldo, pero siempre se busca que tenga un componente de innovación como garantía para su pervivencia. Innovar implica una mayor fortaleza en el mercado.