La compraventa de vivienda sigue al alza en Avilés por el crecimiento del comprador foráneo

«El mercado inmobiliario está loco», resume Juan Carlos Rubín, de la inmobiliaria Java. Avilés lleva viendo en los últimos años como aparece un perfil ... de compradores que no responde a lo que venía siendo habitual hasta ahora: madrileños y personas procedentes del sur y el levante en busca de una segunda residencia, extranjeros que buscan un lugar para el retiro... Eso, sumado a la demanda local y a un creciente número de inversores que compran un piso para ponerlo en el mercado del alquiler ha creado una 'tormenta perfecta'. Las operaciones de compraventa se multiplican sin que haya apenas oferta de vivienda nueva. El año pasado se vendieron en Avilés cerca 1.400 pisos, una cifra que sólo se había visto en los años del boom del ladrillo.

«No hay pisos, y en cuanto sale uno se vende», asegura otro veterano del sector, Víctor Antuña. Y la situación es similar en el centro y en los barrios, aunque ahí las viviendas duran menos en el mercado. «Nos estamos encontrando con mucha gente que ya tiene una vivienda y compra un piso en un barrio para ponerlo en alquiler, como una forma de inversión», explica.

Muchas personas siguen viendo un refugio para sus ahorros en el sector inmobiliario, donde encuentran una forma segura de sacarle un rendimiento, toda vez que los tipos de interés han ido a la baja tras una época de subidas, y las inversiones de carácter financiero ya no ofrecen la rentabilidad ni la seguridad de hace un par de años.

Los agentes inmobiliarios descartan que se repita lo ocurrido en 2008 porque hay un elevado número de operaciones al contado

Y esto ocurre a pesar de que todo apunta a que en los próximos años habrá aún más trabas para la implantación de las viviendas turísticas y a que Avilés solicitará la declaración del centro y La Magdalena como zona tensionada, lo que impondrá una limitación de precios en el caso de las viviendas en alquiler.

Nada de eso parece frenar el interés por la compra de vivienda, en una ciudad en la que el parque apenas ha crecido en los últimos años, salvo por un puñado de promociones en El Quirinal, Pruneda y González Abarca que se venden a buen ritmo.

Avilés no crece apenas en población, pero las familias son cada vez de menos miembros y hay importante porcentaje de personas que viven solas. Hay alrededor de 10.000 viviendas ocupadas por una sola persona, y muy pocas parejas tienen más de dos hijos. De hecho, cada vez son más las que no tienen ninguno. Todo esto conlleva una necesidad de más viviendas.

Y además, Asturias «está de moda», y se ha convertido en refugio estival de personas de otras regiones porque, junto un clima más templado, «para gente de Madrid los precios aquí aún son irrisorios», señala Odalis Hernández, de Inmogarcía.

Los precios, no obstante, se han ido elevando a medida que aumentaba la demanda y se ha ido generando una consciencia de la situación del mercado, aunque los agentes no creen que se vaya a dar una situación como la que se dio en 2008. «No creo que vayamos a ir a algo parecido en cuanto a la banca, porque ahora se hacen muchas operaciones al contado y sin hipoteca», señala Hernández. «Salvo que haya una crisis de empleo y haya gente que se tenga que desprender de las viviendas, no creo que vaya a ocurrir nada parecido», considera Rubín.

«Pocos cambios»

A pesar de eso, la subida de los precios está haciendo que «a la gente de aquí le cueste cada vez más comprar», lo que está generando un problema de acceso a la vivienda para los locales, que compiten con los sueldos más altos de la gente que llega de otros lugares, describen los profesionales. Y hace también que haya poca movilidad de familias. Antes había más de las que iniciaban su proyecto en una vivienda más pequeña y cuando su situación mejoraba y su tamaño crecía se mudaban a un piso más grande, mejor situado y de mejores características. «Hay pocos cambios de pequeño a grande, y la mayor parte de lo que se vende ahora son pisos de herencias, que suponen más de la mitad de las operaciones», asegura Antuña.