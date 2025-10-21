El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángel Villa, Román Álvarez, Raquel Ruiz y Ramón Rodríguez. PABLO NOSTI

Tres conferencias ayudarán a descubrir el valor de la muralla de Avilés

El RIDEA organiza un ciclo en el que se aborda su recuperación con una visión arquitectónica y urbanística, histórica, y arqueológica

Yolanda De Luis

Yolanda De Luis

Avilés

Martes, 21 de octubre 2025, 07:43

Comenta

«Era necesario que voces autorizadas explicasen y pusieran en contexto lo que se está haciendo para recuperar la muralla de Avilés». Así explicó el historiador Román Antonio Álvarez el origen del ciclo de conferencias sobre el muro defensivo de la villa, que comenzará el día 29 de octubre organizado por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) y que el propio Álvarez coordina.

Se presentó ayer en el Ayuntamiento con la presencia también del presidente del RIDEA, Ramón Rodríguez; el responsable de la comisión de Artes, Arquitectura y Urbanismo de esta institución. Ángel Villa Valdés; el presidente de la asociación de escritores de Avilés, ENEAS, Benjamín Lebrato; la cronista de la villa, María Josefa Sanz; y la concejala de Turismo, Raquel Rodríguez.

La edil recordó que el pasado mes de agosto concluyó la primera fase del proyecto de recuperación de la muralla y aseguró que este ciclo de conferencias permitirá poner en valor este plan que continuará con una segunda fase el próximo año en la que se incluye, además de la restauración del lienzo despejado, la construcción de un centro de interpretación. «La muralla es el lugar donde todo empezó y ahora le queremos devolverle el protagonismo integrada en el paisaje urbano uniendo historia, cultura y turismo sostenible», señaló.

El coordinador del ciclo desgranó las conferencias explicando que en su intervención del día 29 (Casa de Cultura, 19 horas) dará la visión histórica sobre la muralla; en la de la arquitecta municipal Andrea del Cueto explicará el papel que juega la muralla en el Plan Especial del Casco Histórico de la ciudad (día 5 de noviembre, Casa de Cultura, 19 horas); y el arqueólogo Alejandro García hablará de los resultados de las excavaciones. Además, se ofrecerán visitas guiadas para conocer los trabajos realizados y los futuros para las que todavía no hay fechas.

