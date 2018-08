«Es como si se dejara de vender turrón el 15 de diciembre» El bonito es lo más demandado por los consumidores durante la temporada. / PATRICIA BREGÓN El bonito del Norte, el «rey de la venta» en verano, desaparecerá antes que nunca de los mostradores y en las pescaderías casi no se habla de otra cosa C. DEL RÍO AVILÉS. Viernes, 17 agosto 2018, 03:13

La merluza y el bonito del Norte son los dos bastiones de las pescaderías avilesinas. Los dos pescados que aúpan los números de la lonja avilesina y salvan los del pequeño establecimiento. De junio a octubre, el bonito del Norte no tiene rival en los mostradores y el anuncio del inminente cierre de la costera por el agotamiento de la cuota ha sumido en la incertidumbre a los pescaderos. De dónde va a venir ahora, a qué precio se venderá y si gustará a los clientes son las principales dudas que los asaltan. Pero tras estas preguntas, asoma la indignación por una situación que mantiene en desventaja a la flota asturiana, artesanal y respetuosa, premiando a otras mucho más devastadoras.

«Premian a quien más daña el mar. Los franceses están arrasando», clama Juan Manuel Ferrero 'Juanín' mientras despacha en su puesto de la plaza Hermanos Orbón. «Aquí al más tonto lo ponen de ministro y lo mandan a negociar a la Unión Europea. El bonito está de paso, no tenemos un caladero aquí enfrente, y si no lo pescamos nosotros, lo harán los franceses. Es una aberración». Juanín coge aire solo para seguir: «Pasó igual con la xarda. Siempre premian a la flota que más daña al medio ambiente. La asturiana es la más artesanal del Cantábrico, la más respetuosa y ahora nos vienen con estas. No merece la pena».

Se pueden buscar culpables, pero la realidad es tozuda. La costera del bonito está próxima a su fin. Aunque en un principio la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura había informado de su cierre en la medianoche del sábado 18 al haberse capturado el 75% de la cuota asignada, ayer la moratoria se aplazó una semana. Poca cosa, en cualquier caso, cuando los mejores bonitos, los más grandes y con más grasa, los que muchos consumidores compran para envasar e incluso congelar, entran en septiembre y en octubre.

«Esto es como si se dejara de vender turrón el 15 de diciembre», pone como ejemplo Vicente Rodríguez, de la pescadería del mismo nombre, quien apunta uno de los factores del temprano cierre de la costera: «Este año el bonito ha venido primero porque el agua está más caliente y esto ha provocado que entraran las conserveras a comprar en grandes cantidades». De hecho, el consumo en mostrador, aunque importante, se mantiene en niveles similares a años anteriores.

«El bonito es el rey del verano. Ahora es lo que se vende. Te salva el verano y casi el resto del año», explica Iván Guillén, de Casapesca. Él tiene tantas preguntas como sus clientes. «Todavía quedan barcos por entrar, puede haber bonito hasta mediados de septiembre. Después no sé de dónde vendrá ni a qué precio. El de principio de temporada viene de Canarias y se vende muy bien», añade.

Precio al alza

De momento, la venta permanece más o menos estable y el precio ha aumentado ligeramente. Si acaso, algunas pescaderías han notado un ligero incremento. «El otro día una mujer se llevó cinco bonitos para conserva y ahora estamos despachando muchos encargos para rollo y también para congelar», explica Luis Francisco Álvarez, de 'La Perla'. «Yo creo que la cuota debería ser individual para evitar la desventaja de los de tanqueo», los barcos asturianos que utilizan cebo vivo para pescar. Al igual que sus compañeros, ignora qué pasará después. Unos creen que, por primera vez, el bonito podría comprarse a los franceses y otros como él se inclina por pensar que venga del Mediterráneo. «Este es más seco y la carne no tiene la misma calidad. No sé, habrá qué ver si interesa traerlo», comenta.