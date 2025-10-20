El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La calle Juan XXIII de Avilés, en una imagen de archivo.

Detenidas una madre y una hija en Avilés tras agredirse mutuamente

Los hechos ocurrieron en el domicilio familiar en Juan XXIII

LVA

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:40

Una madre y una hija fueron detenidas en la madrugada de ayer tras haberse agredido mutuamente en el domicilio familiar, en la calle Juan XXIII de Avilés. Los vecinos habían alertado a la Policía Local al oír una fuerte discusión en casa sobre la una de la madrugada. Cuando los agentes se personaron en el domicilio, pudieron comprobar que se habían peleado y se habían golpeado la una a la otra. Por ese motivo ambas fueron detenidas y trasladadas a las dependencias policiales.

Un hecho similar había ocurrido el viernes por la noche en la calle Gutiérrez Herrero, con el mismo resultado de dos personas detenidas. Se trataba de un varón de 57 años vecino de Salas y una mujer de 45 vecina de Grado. En este caso la pelea transcurrió en un local hostelero de la calle.

