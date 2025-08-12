Detenido en Avilés un joven por romper espejos retrovisores Se constantó que había destrozado al menos los de seis vehículos en la calle Fuero

La Policía Local de Avilés detuvo en la noche del sábado al domingo a un joven avilesino que había sido sorprendido rompiendo espejos retrovisores de varios vehículos aparcados en la vía pública. Fueron vecinos de la zona los que alertaron de los que estaba ocurriendo en la calle Fuero poco después de las tres de la madrugada. Allí el joven, de 22 años de edad, estaba siendo visto golpeando coches que se encontraban estacionados en la zona. Llamaron al 092 y de inmediato se desplazó una patrulla municipal, que pudo localizar al autor de los hechos de manera muy rápida.

Los agentes pudieron constatar que había seis vehículos con daños, todos ellos en los espejos retrovisores, pudiendo atribuirle la autoría de los hechos al joven que acababa de localizar, que fue detenido y conducido a dependencias policiales acusado de un delito de daños.

Poco antes los agentes habían detenido a otro varón, en este caso de cuarenta años, al que pillaron conduciendo un turismo por la calle Requejada sin permiso para ello. El hombre había agotado el saldo de puntos del carné de conducir, por lo que este había perdido su vigencia.por este motivo fue detenido y acusado de un delito contra la seguridad vial.

