Detenido un hombre en Avilés al que buscaban por malos tratos Se trata de un vecino de la ciudad de 63 años al que arrestaron en la calle Santa Apolonia

Detenido un vecino de Avilés de 63 años al que buscaban por malos tratos en el ámbito familiar. El arresto tuvo lugar este lunes en la calle Santa Apolonia pasadas las 13 horas. Sobre el detenido constaba una reclamación policial ordenada por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de Avilés.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para realizar el correspondiente atestado, según ha informado la Policía Local de Avilés.

Los agentes también colaboraron a las 20.30 horas con los Bomberos de Asturias para extinguir un un incendio de matorral en un inmueble abandonado de la Calle Alfonso VII. El fuego no llegó a producir grandes daños personales ni materiales.