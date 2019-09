El detenido niega una relación sentimental con la víctima Paloma Barreto con Allison Oliveira en Santiago de Compostela. / LVA F. DEL BUSTO AVILÉS. Jueves, 26 septiembre 2019, 01:04

Allison Oliveira fia su defensa a negar radicalmente todos los hechos. Así, asegura que no vio el cadáver, que se fue a León a descansar unos días por ser su residencia legal antes de seguir su itinerancia por España donde se prostituía, que no mantenía ninguna relación personal ni sentimental con la víctima y, sobre todo, que no mató a Paloma Barreto.

La víctima y el acusado de homicidio se habrían conocido en Santiago de Compostela este verano, cuando ambos coincidieron ofreciendo sus servicios sexuales. En ese momento ella mantenía una relación de pareja con un hombre de Alicante, que se rompió a mediados del verano, según un amigo de la Paloma porque ella había iniciado otra con Allison. Juntos aparecen en unas imágenes que ella publicó en una red social el 25 de julio, día de Santiago. Desde entonces habían viajado juntos por Galicia y Asturias.

Ese mismo amigo no dudó en apuntar desde el primer momento a Oliveira como autor de los hechos, incluso facilitó al Cuerpo Nacional de Policía una fotografía y claves para localizar al Allison Oliveira, que ya está formalmente acusado del homicidio de Paloma Barreto. La relación entre ambos fue un misterio para los amigos de Paloma Barreto. En sus declaraciones siempre han explicado que no era el tipo de hombre que le gustaba a la víctima, aunque ella valoraba que él era un chico «bueno y tranquilo», y además procedía de la misma ciudad que ella: Porto Alegre.

El día de la muerte de Barreto, ambos habrían estado conversando sobre la posibilidad de que él contrajese un matrimonio de conveniencia con Eduardo, un amigo íntimo de la víctima. A las ocho y media de la tarde, al menos un mensaje de móvil sitúa a Oliveira en la vivienda de la calle de La Cámara, cuando el suceso se produjo entre las 20 y las 22 horas, según la autopsia. En el piso la policía científica rescató una gran cantidad de material biológico, lo que puede haber contribuido a cimentar las conclusiones para detenerlo y presentarlo ante el juez como el presunto homicida de Paloma Barreto.