Donantes de Sangre confía en las reservas del futuro gracias a 242 nuevos jóvenes

La Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera celebró ayer su XXVI asamblea anual con un repaso de sus cuentas y también con ... la vista puesta en la salud de todos porque, como se recordó en el acto, donar sangre es donar vida y «el 4% de la población está actualmente manteniendo una necesidad del cien por cien», según recordó Carlos Vigil, presidente de la entidad.

Tras la lectura del informe de tesorería y de presidencia, se entregaron los reconocimientos a los donantes más activos en los últimos. Fueron en total 75, aunque no todos pudieron estar presentes para recoger el pin que los acredita como una persona especialmente solidaria. Por número de extracciones, fueron 45 las personas reconocidas; 22 las que han superado las 40; 15 las que llevan más de 50 y 13 las que acumulan más de 60.

Todos ellos son importantes para la sociedad, pero la Asociación de Donantes de Avilés y Comarca tiene la ilusión y la esperanza puesta en los 242 jóvenes nuevos donantes de 18 a 30 años, aunque más del 50% son de 18 a 25 años. «Eso nos anima», reconoció el presidente, sobre todo después de un año en el que han caído las donaciones. En realidad, ha sido una bajada «mínima», a la que Carlos Vigil no dio más importancia de la necesaria. La atribuye, principalmente, al envejecimiento de la población, por lo que baja el número de potenciales donantes.

Tampoco quiso dar importancia a las cifras el alcalde de Corvera, Iván Fernández, que afirmó que «aquí no celebramos cifras, que a veces son frías, ni estadísticas, sino vidas salvadas gracias a la solidaridad de cientos de personas como vosotras».

Autoridades

Él fue una de las autoridades que quiso acompañar a la asociación en un acto celebrado en el Colegio San Fernando y que se inició con una misa por los donantes fallecidos. Al mismo asistió también la concejala de Personas Mayores y Ciudad Saludable de Avilés, Ana Suárez Guerra, que excusó la presencia de la alcaldesa Mariví Monteserín por esa fractura de muñeca; de Iván Fernández, alcalde de Corvera; de la vicepresidenta de la Junta General del Principado de Asturias, Celia Fernández; de Marta Huerta, subdirectora de Coordinación Asistencial y Cuidados, del Servicio de Salud del Principado; de María Teresa Campomanes y Ana María Ojea, gerente y directora técnica, respectivamente, del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias; de José María Lana, presidente del comité autonómico de Cruz Roja y Faustino Valdés, presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre.