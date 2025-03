Dudas y quejas entre los vecinos del barrio

Miércoles, 10 de junio 2020, 00:44 Comenta Compartir

Los cambios del tráfico en el barrio de Versalles han generado un intenso debate entre los vecinos, en las calles y en las redes sociales, donde muchos han mostrado su descontento por la aplicación de esta medida y porque, según denuncian, no se ha informado en ningún momento a los vecinos ni se ha tenido en cuenta su opinión.

Ayer, durante la visita del concejal de Movilidad al barrio, Susana García, vecina de la calle La Paz, una de las principales arterias que serán modificadas, aprovechó para hacer pública su protesta con carteles que rezaban: 'No al boulevar' y 'No decidir por nosotros'. Según explicó la mujer, varios vecinos, que se plantean realizar una recogida de firmas, están disconformes con esta medida por no considerarla prioritaria para un barrio que «necesita muchos otros arreglos, como es el caso de los patios interiores». Además, asegura que la reordenación acabará por quitar «los pocos aparcamientos que tiene el barrio», sin ver viable la solución de estacionar en lugares como el pabellón, sobre todo en el caso de personas que tengan que trabajar a turnos .