La empresa adjudicataria se encargará de las luces durante dos años. Marieta

Tres empresas se disputan un contrato millonario para instalar la iluminación navideña de Avilés

La adjudicataria del concurso, con un precio de salida de 1,44 millones de euros, se encargará de las luces durante dos años

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Martes, 19 de agosto 2025, 08:00

Tres empresas optan a colocar la iluminación navideña de Avilés el próximo diciembre en el que es el contrato de mayor cuantía económica de ... la historia de la ciudad y también el más tempranero. Después de que dos de los tres últimos años se corrieran serios riesgos de no llegar a tiempo con las luces e, incluso, de que Avilés se quedara sin ellas, este año se ha optado por lanzar una licitación con mucha antelación y, además, con un presupuesto que es seis veces más alto que el del año pasado, que fue de 120.000 euros inicialmente, y que luego se redujo a 100.000 para poder agilizar la tramitación.

