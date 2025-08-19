Tres empresas se disputan un contrato millonario para instalar la iluminación navideña de Avilés

Tres empresas optan a colocar la iluminación navideña de Avilés el próximo diciembre en el que es el contrato de mayor cuantía económica de ... la historia de la ciudad y también el más tempranero. Después de que dos de los tres últimos años se corrieran serios riesgos de no llegar a tiempo con las luces e, incluso, de que Avilés se quedara sin ellas, este año se ha optado por lanzar una licitación con mucha antelación y, además, con un presupuesto que es seis veces más alto que el del año pasado, que fue de 120.000 euros inicialmente, y que luego se redujo a 100.000 para poder agilizar la tramitación.

Este año el precio de salida es de 726.000 euros por anualidad, ya que el contrato se saca para dos años, con el objetivo de que la empresa que resulte adjudicataria pueda realizar diseños específicos para la ciudad que luego pueda amortizar en caso de no volver a resultar ganadora del siguiente concurso. De paso, se garantiza llegar a tiempo durante otro ejercicio.

Una de las empresas que concurre es Germán Vizcaíno, que ya se ha hecho cargo de las luces navideñas de Avilés en los últimos años. Es, además, la única que tiene garantizada su admisión en el procedimiento, ya que es la única de las tres que concurren que ha presentado toda la documentación en regla. Las otras dos, Iluminación Rosete y Blachere Iluminación, han sido requeridas para corregir deficiencias que, aparentemente, son menores.

El concurso, pues, está a expensas de que estas dos compañías aclaren dudas sobre su denominación o presenten documentos faltantes antes de poder seguir su curso y proceder a abrir los sobres técnico y económico, puntuar sus propuestas y plantear la adjudicación.

En cualquier caso, la pretensión es que la iluminación navideña llegue a más calles, plazas y barrios que en los últimos años. De los 63 arcos y 85 detalles en farolas que se colocaron las últimas navidades se pasa a más del doble. Habrá al menos 133 arcos, 234 detalles en farolas, techos de luz en El Parche, árboles decorados, más fachadas iluminadas y también elementos de suelo, así como árboles luminosos, un cono transitable y photocalls.

La iluminación llegará a lugares como la avenida de Los Telares, la rotonda de La Rocica, los parque de Versalles, La Luz o El Muelle a partir del 5 de diciembre, con un horario algo más amplio que otros años. Se encenderá a las seis y se apagará a las once como norma general, aunque viernes , sábados y domingos estará hasta la una, hasta las cuatro en Nochebuena y hasta las ocho de la mañana en Nochevieja