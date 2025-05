El gremio de la enfermería asturiana, en Avilés: «Desde la pandemia han aumentado las bajas por depresión y ansiedad»

El auditorio de la Casa de Cultura de Avilés se acercó al lleno en el patio de butacas para acoger la III Jornada Autonómica de Enfermería del Principado de Asturias ... , con motivo del Día Internacional de la Enfermería. Allí, desde las 8.30 de la mañana y hasta pasadas las 14.30 se sucedieron ponencias, reflexiones, debates... con un claro eslogan: «cuídanos para cuidarte».

La conferencia inaugural, bajo el título 'Cuidados, política, comunidad y felices coincidencias', tuvo como protagonista a Ana Suárez Guerra, enfermera, coordinadora de Atención Educativa del Área III y concejala de Mayores y Ciudad Saludable del Ayuntamiento de Avilés. Después, tomaron el testigo profesionales como Iván Cueva, director de Enfermería de la Fundación Hospital Jove, que moderó la mesa 'Descubriendo otros espacios: el papel fundamental de la enfermería'.

Participó también Lorena Busto, vicepresidenta del Colegio Oficial de Enfermería del Principado, y una de las ponencias que más sorprendieron fue la de César Movilla, jefe de servicio de la Oficina de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales del SESPA. «En la sociedad se ha banalizado y normalizado la violencia, que ha llegado al sistema sanitario. Es muy difícil de erradicar, pero sí hay maneras de prevenirla y la principal es denunciar. Si no se hace, ni aparece en las estadísticas, ni el agresor en cuestión recibe ningún tipo de reprimenda», comentó.

«Cada vez se producen más agresiones en el ámbito sanitario y es necesario denunciar para poder actuar contra ellas» César Movilla Jefe de servicio de la Oficina de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales del SESPA

Las causas principales, además de esa banalización general, son «la inmediatez», pues «nadie tolera ya esperar veinte minutos para una consulta» o «querer algo aquí y ahora y si no me lo das por las buenas, me lo das por las malas». O también «acudir a la consulta después de preguntarle al 'doctor Google' y que no te receten lo que tú quieres».

Sobre salud mental reflexionó la coordinadora de Enfermería de la Unidad de Hospitalización del Hospital Centro Médico de Asturias, Laura González. «En el período 2020-2024, han aumentado las bajas por depresión y ansiedad en el gremio de la enfermería. Aunque en España las cifras son mejores, en otros países se ha detectado que muchos profesionales han dejado de ejercer y que el número está bajando».

En ese sentido, «vemos carencia de enfermeras y enfermeros también en Asturias». En todo caso, para evitar la «fuga de talento», González explicó que en el Centro Médico habían buscado soluciones como «aumentos salariales, mejora de turnos, redistribución de la carga –clave para evitar el agotamiento–, planificación anual de las carteleras...». Y es que para cuidar, los profesionales también necesitan recibir cuidados en todos los ámbitos.