Las entradas para el Festival Folclórico se ponen hoy a la venta en la Casa de Cultura

AVILÉS. Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

Mañana lunes, a las once de la mañana, se pondrán a la venta las entradas para asistir a las galas de apertura y clausura del XLIV Festival Internacional de Música y Danza Popular de Avilés, que se celebrará el viernes 22 y el sábado 23 de agosto en el Auditorio de la Casa de Cultura.

Las entradas se podrán adquirir en la taquilla de la Casa de Cultura y en la web de Uniticket, al precio de tres euros por día o cinco en el caso de que ase adquiera un abono para las dos jornadas. En ambos casos, si la compra se realiza online, el precio se incrementará en un euro «por los gastos de gestión».

En esta edición actuarán agrupaciones procedentes de Ucrania, Costa Rica, Chile, Senegal y España, que estará representada por la Agrupación folklórica Sabugo ¡Tente firme!, organizadora y anfitriona.