El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las entradas para el Festival Folclórico se ponen hoy a la venta en la Casa de Cultura

R. D.

AVILÉS.

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

Mañana lunes, a las once de la mañana, se pondrán a la venta las entradas para asistir a las galas de apertura y clausura del XLIV Festival Internacional de Música y Danza Popular de Avilés, que se celebrará el viernes 22 y el sábado 23 de agosto en el Auditorio de la Casa de Cultura.

Las entradas se podrán adquirir en la taquilla de la Casa de Cultura y en la web de Uniticket, al precio de tres euros por día o cinco en el caso de que ase adquiera un abono para las dos jornadas. En ambos casos, si la compra se realiza online, el precio se incrementará en un euro «por los gastos de gestión».

En esta edición actuarán agrupaciones procedentes de Ucrania, Costa Rica, Chile, Senegal y España, que estará representada por la Agrupación folklórica Sabugo ¡Tente firme!, organizadora y anfitriona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  4. 4 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  5. 5 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  6. 6

    «Todos los que entran en España violentando las fronteras y delinquen deben ser devueltos»
  7. 7 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  8. 8 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  9. 9 Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo
  10. 10 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las entradas para el Festival Folclórico se ponen hoy a la venta en la Casa de Cultura