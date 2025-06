Las esculturas de Chirino, desde hoy en el Centro Niemeyer

Yolanda De Luis Avilés Lunes, 2 de junio 2025, 00:00 Comenta Compartir

El Centro Niemeyer inaugura hoy la exposición que conmemora el centenario del nacimiento del escultor Martín Chirino, 'Dear Martín! [Martín Chirino en los Estados Unidos]', que reúne cerca de treinta esculturas y otros tantos dibujos de colecciones públicas y privadas, a los que se suman piezas fílmicas, correspondencia, fotografías y publicaciones que tienen que ver con su relación con norteamérica.

Se trata de una nueva producción propia del centro cultural avilesino, que ha tenido el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), y que se podrá visitar en la Cúpula desde hoy hasta el 21 de septiembre. Es fruto de la investigación del propio centro y la Fundación Martín Chirino dirigidos por el comisario de la exposición y experto en la obra de Chirino, Alfonso de la Torre. En la muestra se profundiza en la relación del escultor canario con el mundo del arte en Estados Unidos, algo que hasta la fecha no se había hecho a pesar de la extensa obra de investigación sobre Chirino existente.

Cada una de las obras expuestas está contextualizada con su vínculo norteamericano. Fue el artista de la generación abstracta más representado en Nueva York con una decena de muestras individuales e innumerables colectivas. De hecho su obra está presente en colecciones como la del Carnegie Institute, Chase Manhattan Bank, Hir-shhorn Museum and Sculpture Garden, Kresge Art Museum, Metropolitan Museum of Art, Solomon R. Guggenheim Museum o The Arts Council (Tulsa), entre otras.

Las piezas y dibujos que se verán en el Niemeyer proceden de diversas colecciones como la del propio legado del artista, la Colección Azcona, la Colección BBVA, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS).

Martín Chirino nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1925 y falleció en Madrid en 2019. Su obra se enmarca dentro del arte abstracto y en ella usó fundamentalmente el hierro. Fue uno de los artistas del Grupo El Paso, creado en 1957, y del que también formaron parte inicialmente Antonio Saura, Manolo Millares, Manuel Rivera, Rafael Canogar, Luis Feito, Manuel Viola, José Ayllón y Manuel Conde.

Este grupo se disolvió tres años más tarde y Chirino abrió su taller y emprendió una carrera en solitario que lo convirtió en uno de los escultores más importantes de España. Entre los reconocimientos que recibió están el Premio Nacional de Artes Plásticas, la Medalla de Oro a las Bellas Artes, el Premio Nacional de Escultura de la CEOE, la Medalla de Honor del Círculo de Bellas Artes de Madrid o el Premio Canarias de Artes Plásticas.