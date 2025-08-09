El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasadas las cuatro de la mañana, la máquina ya se encontraba en el cantil de San Juan. LVA
Puerto de Avilés

Espectacular descarga de una nueva grúa para los muelles de San Juan

Marítima del Principado refuerza su capacidad de trabajo en los muelles avilesinos recuperando una Gottwald 330 EG con capacidad de elevación de hasta 80 toneladas a gancho

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Sábado, 9 de agosto 2025, 15:18

La pleamar de las cuatro de la mañana de esta sábado permitió afrontar el desembarque de la tercera grúa que la consignataria Marítima del Principado dispondrá en los muelles de San Juan de Nieva, capacitada para el granel y mercancía general. Su adquisición se encuentra dentro del plan de inversiones que mantiene en los puertos asturianos. El nuevo coloso portuario arribó a los muelles avilesinos ayer viernes, en el carguero 'Meri', de bandera finlandesa y que llegó desde Bilbao. Se trata de un barco especializado en cargas pesadas y que no pueden ser transportadas por buques convencionales, lo que en terminología portuaria se denomina 'Heavy Load Carrier'. Una vez atracado a las once de la mañana del viernes, los estibadores aguardaron a la pleamar para poder desembarcar el nuevo equipo con total seguridad, una vez que el 'ro-ro' estuviese situado a la altura del cantil.

Imagen de Galeria

Llegada al puerto

'Meri' navega por el canal de entrada de la ría con la grúa correctamente estibada en su plataforma. LVA
Imagen de Galeria

Atraque

Ya en los muelles de San Juan, esperando para la descarga. LVA
Imagen de Galeria

A la espera

Desde el cantil, era evidente que se debía esperar a la pleamar. LVA
Imagen de Galeria

En puerto

Pasadas las siete de la mañana, la grúa ya se encontraba en su nueva casa. LVA

1 /

La adquisición de la nueva grúa se enmarca en el plan operativo de Marítima del Principado que, de esta manera, dispondrá de tres equipos en los muelles de San Juan. En este caso, se trata de una Gottwald 330 EG, con una capacidad de elevación de hasta ochenta toneladas a gancho y que podrá mover mercancía general y granel.

En la compra del equipo, la consignataria primó el principio de sostenibilidad y optó por adquirir una grúa ya existente en el mercado. En las próximas semanas, se abordará su puesta a punto y adecentamiento para que la grúa se encuentre plenamente disponible para que Marítima del Principado atienda a sus clientes con la máxima exigencia de calidad. La previsión es que comience a ser operativa desde el próximo septiembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2 Fallece a los 68 años Isaac del Rivero, prolífico dibujante de cómic gijonés y profesor jubilado del IES Piles
  3. 3 Una mujer de 57 años resulta herida al ser golpeada por un autobús municipal que daba un giro en El Natahoyo, en Gijón
  4. 4 Alarma por medusas en Asturias: vuelven a ondear las banderas rojas
  5. 5 Herido grave el conductor de una furgoneta tras chocar contra un camión en Cangas del Narcea
  6. 6 El mercado pone en su sitio al Real Oviedo
  7. 7 De Oviedo a Gijón: Chenoa pasa las vacaciones en Asturias
  8. 8 Una playa de Asturias, entre las 40 mejores del mundo, según National Geographic
  9. 9 Mina Longo da el pistoletazo de salida a una masiva Semana Grande: «Gijón está en un nivel superior pero no vamos a tener sitio para tantos»
  10. 10 Un preso mata a otro cortándole el cuello con la tapa de una lata en la cárcel de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Espectacular descarga de una nueva grúa para los muelles de San Juan

Espectacular descarga de una nueva grúa para los muelles de San Juan