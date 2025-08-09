Espectacular descarga de una nueva grúa para los muelles de San Juan

Pasadas las cuatro de la mañana, la máquina ya se encontraba en el cantil de San Juan.

Fernando Del Busto Avilés Sábado, 9 de agosto 2025, 15:18

La pleamar de las cuatro de la mañana de esta sábado permitió afrontar el desembarque de la tercera grúa que la consignataria Marítima del Principado dispondrá en los muelles de San Juan de Nieva, capacitada para el granel y mercancía general. Su adquisición se encuentra dentro del plan de inversiones que mantiene en los puertos asturianos. El nuevo coloso portuario arribó a los muelles avilesinos ayer viernes, en el carguero 'Meri', de bandera finlandesa y que llegó desde Bilbao. Se trata de un barco especializado en cargas pesadas y que no pueden ser transportadas por buques convencionales, lo que en terminología portuaria se denomina 'Heavy Load Carrier'. Una vez atracado a las once de la mañana del viernes, los estibadores aguardaron a la pleamar para poder desembarcar el nuevo equipo con total seguridad, una vez que el 'ro-ro' estuviese situado a la altura del cantil.

Llegada al puerto 'Meri' navega por el canal de entrada de la ría con la grúa correctamente estibada en su plataforma. LVA Atraque Ya en los muelles de San Juan, esperando para la descarga. LVA A la espera Desde el cantil, era evidente que se debía esperar a la pleamar. LVA En puerto Pasadas las siete de la mañana, la grúa ya se encontraba en su nueva casa. LVA 1 /

La adquisición de la nueva grúa se enmarca en el plan operativo de Marítima del Principado que, de esta manera, dispondrá de tres equipos en los muelles de San Juan. En este caso, se trata de una Gottwald 330 EG, con una capacidad de elevación de hasta ochenta toneladas a gancho y que podrá mover mercancía general y granel.

En la compra del equipo, la consignataria primó el principio de sostenibilidad y optó por adquirir una grúa ya existente en el mercado. En las próximas semanas, se abordará su puesta a punto y adecentamiento para que la grúa se encuentre plenamente disponible para que Marítima del Principado atienda a sus clientes con la máxima exigencia de calidad. La previsión es que comience a ser operativa desde el próximo septiembre.

