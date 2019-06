Las estatuas de Avilés amanecen con carteles por la diversidad sexual Por la noche fueron decoradas con carteles y guirnaldas como prolegómeno de la celebración del Día del Orgullo LVA Domingo, 16 junio 2019, 13:16

Avilés comienza mañana las celebraciones del Día del Orgullo y, como aperitivo, esta mañana las estatuas más emblemáticas de la ciudad han amanecido ataviadas con gafas, gorros y guirnaldas festivos y carteles con mensajes muy claros.

'La Monstrua' de Favila que se encuentra en la calle Carreño Miranda, por ejemplo, sostenía un cartel que rezaba 'Ser trans no es un monstruo', mientras que las hermanas Marta y María del hotel OCA Villa de Avilés portaban sendos mensajes que decían: 'No somos hermanas', 'es que aún no hemos salido del armario'.

Los caños de San Francisco tampoco se libraron de esta acción reivindicativa, y allí podía leerse 'El que no entiende que el sexo no entiende de sexos no entiende el sexo'.

Carteles con mensajes en la misma línea se pueden leer también en los bustos ante el teatro Palacio Valdés, el monumento a Pedro Menéndez, la foca del parque del Muelle o la estaua de Carreño Miranda en Camposagrado, además de en el monolito de Las Meanas.