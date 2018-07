Expulsan a una niña avilesina con Síndrome Rett de las piscinas de Valencia de don Juan por usar un 'churro' Ainhoa, esta mañana en las piscinas de Valencia de don Juan, antes del incidente. / LVA El teniente alcalde de la localidad pide disculpas y asegura que «intentaremos que no se vuelva a repetir» C. DEL RÍO Jueves, 19 julio 2018, 18:55

Sofía, una de las niñas avilesinas con Síndrome Rett, ha sido expulsada hoy de la piscina de Valencia de don Juan en la que disfrutaba de la jornada porque, al parecer, el 'churro' (flotador) con el que se estaba bañando podía molestar a otros usuarios. Esa es la explicación que ha recibido la madre, Marta Vega, que mañana mismo presentará una queja formal en el ayuntamiento de la localidad leonesa.

La familia veranea en Villanueva de Carrizo y los niños de la urbanización tienen por costumbre ir una vez a la semana a la vecina Valencia de don Juan, a sus famosas piscinas. «Nunca habíamos tenido ningún problema», ha explicado hoy la madre de Ainhoa a este periódico. En la lista de prohibiciones de la entrada al recinto no consta que no se pueda usar, aunque sí aparece en la página web de la instalación. «No estamos hablando de un objeto peligroso, sino de un flotador. Si estos están permitidos, ¿por qué no un churro?», se pregunta Marta Vega.

El responsable de la instalación, requerido por la madre, le habría indicado que «a doscientos metros tenía un río para bañarme donde podía utilizar el churro». «Tengo la conversación grabada. Me dijo que no tenía hoja de reclamaciones, sino un libro en el que podía escribir mi queja y así lo hice», explica a la par que agradece el trato del personal de recepción de la piscina.

«De acuerdo que es mi hija, pero no protesto solo por ella. ¿No estamos luchando por la inclusión de todos los niños con discapacidad? Pues de eso va esto», remarca.

El teniente alcalde del ayuntamiento, José Jiménez, ha explicado a este periódico que aún tiene que conocer la versión del encargado de la instalación, pero que, en cualquier caso, «lo sentimos e intentaremos que no se vuelva a repetir». De hecho, ha mostrado su intención de transmitírselo personalmente a la madre. Asimismo ha solicitado un poco de comprensión para el personal de unas piscinas municipales que, por la alta afluencia de usuarios, «tal vez pueda haber dado una contestación no adecuada». Las piscinas de Valencia de don Juan han recibido a más de un millón de personas en los últimos cuatro años.